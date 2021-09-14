Вже шість областей. У яких регіонах перевищено показник Covid-госпіталізацій

За добу ще у двох областях показники госпіталізацій перевищили норму

Наразі вся територія України віднесена до «зеленої» зони епідемічної небезпеки

Станом на ранок 14 вересня у шести регіонах України епідеміологічні показники перебувають не в межах норми. Ще 13 вересня таких областей було чотири. Це випливає з оперативних даних МОЗ.

Так, у Вінницькій області динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус наразі складає 56,3%, хоча за день до цього становила 37,4%.

Волинська область вже тривалий час демонструє негативну статистику Covid-госпіталізацій. За останніми даними, зараз вона складає 64,8%, а раніше коливалась в межах 62,6 – 65%.

Крім того, до списку долучилася і Закарпатська область, там динаміка госпіталізацій Covid-хворих становить 55,6%, проте ще днями раніше складала 22,4 – 40,8%.

Також вже другий тиждень спостерігається погана динаміка у Львівській області, наразі вона зупинилася на позначці 84,6%. Ситуація з Covid-госпіталізаціями погіршилася і в Миколаївській області, наразі цей показник становить 53,9%, хоча ще нещодавно був 14,4%.

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Одеська область також наразі має погану статистику госпіталізацій Covid-хворих. За останніми даними, цей показник становить 57,5%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на Covid-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Напередодні також повідомлялося, що у 12 регіонах України перевищено рівень захворюваності на коронавірус.

До слова, уряд 13 серпня ухвалив рішення про посилення в Україні карантину через пандемію коронавірусу. У постанову № 1236 внесли зміни, які набудуть чинності через сім днів.

Кабінет Міністрів посилив умову роботи закладів освіти у «червоній» зоні карантину.