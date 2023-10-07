Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Війна в Ізраїлі. МЗС дало інструкцію українцям

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Війна в Ізраїлі. МЗС дало інструкцію українцям
Ізраїль зазнав масованого ракетного удару
фото: Edi Israel/Flash90

Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій

Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Про це повідомив речник відомства Олег Ніколенко.

За даними МЗС, наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

Українське посольство на постійному контакті із ізраїльською владою, основними лікарнями. Дипломати тримають ситуацію під контролем.

МЗС радить українцям в Ізраїлі дотримуватися таких дій:

  • Утриматися від відвідування центральних та південних районів країни.
  • Зберігати пильність та уважно відстежувати повідомлення місцевих компетентних органів Ізраїлю задля підвищення рівня обізнаності розвитком подій.
  • У випадку обстрілів може бути активована сирена попередження. Слід уважно ставитися до всіх таких попереджень та дотримуватись інструкцій місцевої влади.
  • У разі перебування у населених пунктах Ізраїлю, які знаходяться у безпосередній близькості до Сектору Газа, під час активації сигналу повітряної тривоги рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами.

Для отримання додаткової інформації МЗС радить українцям слідкувати за веб-сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю https://www.oref.org.il/en (лінк доступний з території Ізраїлю).

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, українським громадянам необхідно звертатися на «гарячі лінії»:

  • Посольства України в Ізраїлі: + 972 546 676 782
  • Української дипустанови у м. Рамалла: + 972 59 823 93 99

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, близько 6:30 ранку за місцевим часом Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі.

Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія розпочала удари по території Сектора Гази після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Також з'явилась інформація про проникнення бойовиків Гази до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю. Це також підтвердила армія Тель-Авіву.

Армія оборони Ізраїлю оголосила, що готова до війни з терористичною організацією ХАМАС.

Теги: МЗС Ізраїль армія війна українці ХАМАС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збройне крило ХАМАС заявило про початок операції «Повінь Аль-Акса» проти Ізраїлю
Напад на Ізраїль. Хто реально стоїть за атакою?
Сьогодні, 09:50
Перед великою війною одіозний екснардеп Вадим Рабінович виїхав з України до Ізраїлю. Повертатися не збирається
Палкий привіт з Ізраїлю! Як Вадим Рабінович рятує свої статки в Україні Розслідування
3 жовтня, 12:30
Рівень співпраці Ізраїлю з Російською Федерацією досі залишається високим
«Це не витримує жодної критики». Посол України розповів, як Ізраїль співпрацює з Росією
25 вересня, 12:00
Щоб приєднатися до програми США, Ізраїль відповідав двом із трьох найважливіших критеріїв за останні два роки
США планують ввести безвізовий режим з Ізраїлем – ЗМІ
25 вересня, 06:49
Ракета, випущена в бік Ізраїлю
ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю
Сьогодні, 08:47
Ізраїль зазнав масованого ракетного удару
З’явилося відео моменту прильоту ракети на півдні Ізраїлю
Сьогодні, 10:47
Під ракетним ударом великі міста півдня та центру Ізраїлю
5 тис. ракет і вуличні бої: що відбувається в Ізраїлі (відео)
Сьогодні, 09:18
Масований ракетний удар по Ізраїлю вранці 7 жовтня
Ізраїль ударив по Сектору Гази й оголосив надзвичайний стан
Сьогодні, 09:49
ХАМАС розпочав нову операцію проти Ізраїлю
ЗМІ: Ізраїль може офіційно оголосити війну ХАМАСу
Сьогодні, 11:16

Соціум

Війна в Ізраїлі. МЗС дало інструкцію українцям
Війна в Ізраїлі. МЗС дало інструкцію українцям
Британська розвідка підтвердила два удари дронами по Сочі
Британська розвідка підтвердила два удари дронами по Сочі
З’явилося відео моменту прильоту ракети на півдні Ізраїлю
З’явилося відео моменту прильоту ракети на півдні Ізраїлю
ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю
ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю
У Латвії драматург з Донецька поставив пропагандистську виставу
У Латвії драматург з Донецька поставив пропагандистську виставу
Невідомі підірвали залізницю у Білорусі
Невідомі підірвали залізницю у Білорусі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
«Великий російський наступ». Що готує генерал Герасимов?
35K
Скільки поляків готові зупинити підтримку українців: результати соцопитування
16K
Чехія буде відмовляти мігрантам: прем'єр пояснив причину
14K
5 тис. ракет і вуличні бої: що відбувається в Ізраїлі (відео)
14K
Кремль цинічно прокоментував удар РФ по селу на Харківщині
12K
ХАМАС зробив подарунок на день народження Путіна

Новини

Україна отримає додаткове ППО, щоб прикрити порти і морські експортні шляхи – Bloomberg
Сьогодні, 12:24
Італійська влада викрила московських попів, які дурять українських біженців закордоном
Сьогодні, 10:54
Наступ ЗСУ: Генштаб оприлюднив результати боїв
Сьогодні, 07:01
Атака на українські міста та робота російської ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Московські аеропорти зупинили роботу
Сьогодні, 05:51
Утікачка Оксана Байрак перейменувала себе у Росії на Фросю
Сьогодні, 05:30

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту