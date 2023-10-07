Війна в Ізраїлі. МЗС дало інструкцію українцям

Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій

Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Про це повідомив речник відомства Олег Ніколенко.

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За даними МЗС, наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

Українське посольство на постійному контакті із ізраїльською владою, основними лікарнями. Дипломати тримають ситуацію під контролем.

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МЗС радить українцям в Ізраїлі дотримуватися таких дій:

Утриматися від відвідування центральних та південних районів країни.

Зберігати пильність та уважно відстежувати повідомлення місцевих компетентних органів Ізраїлю задля підвищення рівня обізнаності розвитком подій.

У випадку обстрілів може бути активована сирена попередження. Слід уважно ставитися до всіх таких попереджень та дотримуватись інструкцій місцевої влади.

У разі перебування у населених пунктах Ізраїлю, які знаходяться у безпосередній близькості до Сектору Газа, під час активації сигналу повітряної тривоги рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами.

Для отримання додаткової інформації МЗС радить українцям слідкувати за веб-сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю https://www.oref.org.il/en (лінк доступний з території Ізраїлю).

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, українським громадянам необхідно звертатися на «гарячі лінії»:

Посольства України в Ізраїлі: + 972 546 676 782

Української дипустанови у м. Рамалла: + 972 59 823 93 99

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, близько 6:30 ранку за місцевим часом Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі.

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Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія розпочала удари по території Сектора Гази після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Також з'явилась інформація про проникнення бойовиків Гази до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю. Це також підтвердила армія Тель-Авіву.

Армія оборони Ізраїлю оголосила, що готова до війни з терористичною організацією ХАМАС.