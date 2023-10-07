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5 тис. ракет і вуличні бої: що відбувається в Ізраїлі (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
5 тис. ракет і вуличні бої: що відбувається в Ізраїлі (відео)
Під ракетним ударом великі міста півдня та центру Ізраїлю
фото: скріншот із відео

Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів

Збройне крило ХАМАС заявило про початок операції «Повінь Аль-Акса» проти Ізраїлю. За перші 20 хвилин операції із Сектора Гази було випущено 5000 ракет.

ДержРадіо Ізраїлю повідомляє про ракетні обстріли з Сектора Гази у бік великих міст півдня та центру країни, включаючи Лод, Рамле, Беер-Шеву та Ашкелон.

Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Між тим, в Ізраїлі вже тривають вуличні бої.

Палестинські бойовики захопили позашляховики HMMWV в ізраїльських військових.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, близько 6:30 ранку за місцевим часом Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі.

Лідер військового крила ХАМАС каже, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Теги: ракета Сектор Гази ХАМАС Ізраїль

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