Палкий привіт з Ізраїлю! Як Вадим Рабінович рятує свої статки в Україні

Дружина політика внесла свою нерухомість та земельні ділянки до статутного фонду компанії, яку відразу ж… продала

Вадим Рабінович, колишній народний депутат, один із лідерів проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», яка заборонена в Україні, виїхав до Ізраїлю за ізраїльським паспортом. Це сталося за два тижні до нападу Росії на Україну. Розуміючи, що на самого політика правоохоронці готуються одягнути кайданки а ізраїльський вояж затягується, Рабінович узявся рятувати свої активи в Україні. Цю справу політик, який звинувачується у держзраді, доручив найближчій людині – дружині Ірині.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що окрім Рабіновича, у державній зраді підозрюється близько десятка діючих та колишніх нардепів від ОПЗЖ. Серед них є кум Путіна Віктор Медведчук, якого Рабінович фактично й повернув у велику політику. У листопаді 2018 року лідер громадської організації проросійського спрямування «Український вибір» Віктор Медведчук став головою політичної ради партії «За життя». На той момент цю політсилу очолював саме Вадим Рабінович. Після парламентських виборів у 2019 році Медведчук та Рабінович неодноразово їздили в Москву «на поклон».

26 липня 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило Вадиму Рабіновичу про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Це відбулося шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль. ДБР зазначає, що Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. На початку вересня стало відомо, що українські правоохоронці розшукують Вадима Рабіновича.

«Главком» дослідив, як прізвище Рабінович зникало з переліку власників окремих українських підприємств.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Свій до свого по своє

Рівно рік тому, на початку жовтня 2022 року одразу дві компанії сім’ї Рабіновичів було переписано на невідомого киянина Віталія Грицаєнка. Йдеться про ТОВ «Медіа строй» і ТОВ «Джуіш медіа».

На початку жовтня 2022 року одразу дві компанії сім’ї Рабіновичів опинилися у власності Віталія Грицаєнка дані Youcontrol

За даними руху «Чесно», фірма «Джуіш медіа» формально «висіла» на дружині екснардепа Ірині Рабінович щонайменше з 2017 року. У цей час її чоловік був обраний до Верховної Ради від «Опозиційного блоку». Пані Ірина була ще й керівницею вказаної компанії.

На Ірині Рабінович висіло купа активів сім’ї, які вона за кілька місяців до вручення підозри чоловіку-екснардепу пустила під «розпродаж» фото з відкритих джерел

Усе залишалося без змін допоки на горизонті не з’явився дехто Віталій Грицаєнко. Уже при ньому новим директором компанії став Сергій Скіть. Цього добродія з Вадимом Рабіновичем пов’язують дві історії. Спершу на позачергових президентських виборах 2014 року він працював членом окружної комісії №66 від кандидата у президенти Рабіновича. Тоді проросійський політик одержав 2,25% підтримки виборців. А в 2019 році Сергій Скіть задонатив 10 тис. грн на рахунок «Опозиційної платформи – За життя», співголовою якої є Рабінович.

Такі ж кульбіти зафіксовані і стосовно ТОВ «Медіа строй». Замість помічника Рабіновича і члена політичної ради ОПЗЖ Володимира Кацмана цю компанію очолив маловідомий Вадим Суворенко. Це сталося на початку жовтня 2022-го. Як свідчать відомості аналітичної системи Youcontol, у 2014 році на президентських виборах Суворенко входив до складу окружної виборчої комісії №63 від кандидата Вадима Рабіновича.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ще одним надбанням Віталія Грицаєнка виявилася асоціація «Українсько-ізраїльська торгова палата». До 3 жовтня минулого року її власником значився екснардеп Вадим Рабінович. Однак на початку травня 2023 року ця організація з невідомих причин припинила існування.

Фунт Рабіновича

Цікавий «схематоз», за версією слідства, вирішила прокрутити Ірина Рабінович щодо ще одніє своєї фірми «Аліса продакшн», яка спеціалізується на нерухомості. Офіційно дружина екснардепа склала повноваження власниці 7 квітня 2023 року. Її замінив такий собі Олександр Довгалюк з Києва. А ось директором несподівано став… Віталій Грицаєнко, формальний новий власник трьох фірм Рабіновича, про які щойно вище згадувалося.

Ще одну фірму дружина Рабіновича переписала на іншого невідомого киянина дані Youcontrol

Справжня магія відбулася і з майном, яким володіла до продажу цієї компанії Ірина Рабінович. Власне під час продажу ТОВ «Аліса продакшн» дружина політика різко збільшила розмір статутного фонду компанії (зі 128,8 тис. грн до 6,61 млн грн) за рахунок трьох будинків і трьох земельних ділянок, якій їй належали! Таким чином Олександр Довгалюк став ще й власником на папері коштовного майна сім’ї Рабіновича.

На початку квітня 2023 року ТОВ «Аліса продакшн» стало власницею майже п’яти гектарів землі на Київщині, які належали Ірині Рабінович

Вже у серпні поточного року столичний суд за наполяганням слідчих Офісу генпрокурора арештував майно ТОВ «Аліса продакшн» (фактично це активи сім’ї Рабіновичів). Крім цього, під арештом опинилася автівка Toyota Land Cruiser, 2019 року випуску. Її фактичним власником, за даними правоохоронців, є Вадим Рабінович. У лютому 2023 року дружина нардепа продала і це авто за смішною ціною – 100 тис. грн. До речі, на популярному сайті з продажу вживаних автомобілів власники Toyota Land Cruiser, 2019 року випуску торгуються від $60 тис. Також суд наклав арешти на банківські рахунки у АТ «Сенс Банк» і Приватбанку, де зберігають заощадження пана Рабіновича. Під забороною відчуження, розпорядження та користування опинилося 50% корпоративних прав статутного капіталу ТОВ «Музичний канал «О-ТВ», що належать експарламентарю-втікачу.

Віталій Тараненко, «Главком»