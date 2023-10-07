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ЗМІ: Ізраїль може офіційно оголосити війну ХАМАСу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗМІ: Ізраїль може офіційно оголосити війну ХАМАСу
ХАМАС розпочав нову операцію проти Ізраїлю
фото: Reuters

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху збере засідання кабінету міністрів

Армія оборони Ізраїлю оголосила, що готова до війни з терористичною організацією ХАМАС після того, як із території Сектора Гази було завдано ракетних ударів по ізраїльській території ракетами. Про це пише The Jerusalem Post.

«ХАМАС зробила серйозну помилку сьогодні вранці і розпочала війну проти Ізраїлю. Війська ЦАХАЛу воюють проти ворога в будь-якому місці. Держава Ізраїль виграє цю війну», – заявив міністр оборони Йоав Галант.

Зазначається, що у відповідь на обстріл Ізраїлю десятки винищувачів IAF атакували цілі терористичної організації ХАМАС у Секторі Газа в кількох місцях. Водночас бойовики Гази вже проникли на територію Ізраїлю.

«Мешканці півдня і центру країни повинні перебувати в безпосередній близькості від територій, що охороняються, а ті, хто перебуває на периферії Гази, повинні залишатися в безпечному місці», – йдеться в повідомленні ЦАХАЛу. 

Армія оборони Ізраїлю почала діяти в Секторі Гази, хоча більше ніж через дві години після початку атак заходи Ізраїлю все ще залишалися мінімальними. ХАМАС заявив про викрадення п'ятьох солдатів ЦАХАЛу, але армія оборони Ізраїлю ще не підтвердила цю інформацію. Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що ХАМАС має 33 військовополонених. Серед них як цивільні особи, так і солдати ЦАХАЛу.

В Офісі прем'єр-міністра повідомили, що Кабмін збереться близько 13:00 після розгорнутої оцінки ситуації, яка відбулася вранці. Лідер опозиції Яір Лапід збирається зустрітися з прем’єром Беньяміном Нетаньяху.

Крім того, Галант затвердив призов резервістів відповідно до вимог ЦАХАЛу.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, близько 6:30 ранку за місцевим часом Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі.

Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія розпочала удари по території Сектора Гази після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Також з'явилась інформація про проникнення бойовиків Гази до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю. Це також підтвердила армія Тель-Авіву.

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Теги: Ізраїль Беньямін Нетаньягу війна Сектор Гази ХАМАС

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