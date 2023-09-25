«Це не витримує жодної критики». Посол України розповів, як Ізраїль співпрацює з Росією

Ізраїль змушений координувати свої дії через постійну загрозу збоку Сирії та російських найманців

Головна проблема Ізраїлю в тому, що він боїться Росії. Про це в інтерв'ю виданню «Гордон» розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

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Як наголосив посол, Ізраїль змушений координувати свої дії через постійну загрозу збоку Сирії та російських найманців.

«Під час президентства Барака Обами росіян запустили до Сирії. І там знаходиться великий російський контингент. Він дещо зменшився після початку широкомасштабного вторгнення, тому що багато військ було передислоковано на українські кордони чи в Україну, але ж там залишаються й авіація, і ППО, які дошкуляють Ізраїлю. Ізраїль мусить бомбити постійно іранські бази у Сирії і координувати свої зусилля з росіянами вони змушені. Решта аргументів, які ми чуємо, не витримують жодної критики», – пояснив Корнійчук.

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За словами дипломата, Ізраїль боїться передавати зброю через страх, що вона опиниться в іранських руках.

«Це не витримує жодної критики. Якщо ми говоримо про засоби ППО, то ці засоби знаходяться глибоко в тилу, і вони ніяк не попадуть у руки росіян. Умовно, захистити Львів чи Чернівці, історично єврейське місто, чи ту саму Умань – насправді це те, що, ми сподівалися, можемо досягти. Ми, може, й досягнемо, і колись дізнаємося про це від наших військових», – сказав посол.

Корнійчук розповів, що рівень співпраці Ізраїлю з Російською Федерацією досі залишається високим.

«Я, здається, казав, що товарообіг із Російською Федерацією минулого року в Ізраїлю виріс, а не впав. Минулого тижня стало відомо про підписання угоди про співпрацю в галузі кіно. Нам пояснили це як прикру помилку, а вчора стало відомо, що почався кінофестиваль… Тобто зрозуміло, що це намірені кроки. Bussines as usual. На мій погляд, це глибока помилка ізраїльського уряду. Тому що, знову-таки, проти цього протестує ізраїльська громадськість. Усі бачать, що відбувається в Україні. Усі бачать жахи Бучі, Бородянки, зґвалтування, убивства й усе інше. Як зараз можна із країною-агресором, яка поводить себе фашистськими методами, співпрацювати у культурній галузі, я не знаю», – сказав Корнійчук.

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Посол вважає, що Україні варто більше критикувати ізраїльську сторону, зокрема за активну співпрацю з РФ.

«Наприклад, за те, що продовжуються прямі авіарейси до Москви. Вони пояснюють, що їм треба евакуйовувати у першу чергу ізраїльських громадян. Добре, будемо вважати, що це гуманітарне питання. Але питання культури, питання політичних консультацій, які проводилися цього року й у Єрусалимі, і в Москві, – це не витримує жодної критики», – наголосив Корнійчук.

За словами дипломата, Ізраїль та РФ підписали мирову угоду щодо передачі майна у позасудовому порядку, за якою Російська Федерація судилася останні 20 років. Зокрема, йдеться про земельну ділянку, яка належала Російській православній церкві.

«Це стосується колишнього майна Радянського Союзу на території Єрусалима, на яке мала право у тому числі й Україна. Але теперішній ізраїльський уряд вирішив підписати мирову угоду за умови, що Російська Федерація на цій земельній ділянці побудує консульський заклад. Звичайно, ми виступили із протестом. Це абсолютно неприпустимий крок, на мій погляд. Вони, уряд Ізраїлю з одного боку розповідає, як вони нам співчувають, допомагають, а з іншого боку йде повноцінна співпраця з Російською Федерацією. Це не припинялося ні на день», – наголосив посол.

Крім того, уряд Ізраїлю дозволяє російським пропагандистам активно та майже без обмежень працювати в країні.

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«Ми зверталися офіційно до міністерства зв’язку. Я зустрічався з міністром. Вони провели моніторинг і сказали, що не знайшли жодної пропаганди. У мене є офіційна відповідь ізраїльської сторони. Ми це питання підіймали неодноразово. Якщо міністр закордонних справ Елі Коен приїжджає до Бучі, Бородянки і розповідає: "Ой, які жахи... Стихійне лихо". Він ні разу не згадав Російську Федерацію під час пресконференції у Києві. Розумієте? Про що ми можемо говорити? Тому, безумовно, такий підхід мене не влаштовує. І ми про це говоримо відкрито, постійно. На жаль, іще раз скажу, досить часто нас підтримують громадяни, але уряд удає, що нічого не відбувається», – сказав дипломат.

Нагадаємо, у РФ стартував 20-й фестиваль ізраїльського кіно, спонсором якого виступило посольство Ізраїлю в країні-агресорі.

Раніше Росія та Ізраїль підписали міждержавну угоду про співробітництво у сфері спільного кіновиробництва.

До слова, посол Корнійчук розповів, чому українці не затримуються в Ізраїлі.