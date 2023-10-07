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З’явилося відео моменту прильоту ракети на півдні Ізраїлю

Оксана Воронцова
glavcom.ua
З’явилося відео моменту прильоту ракети на півдні Ізраїлю
Ізраїль зазнав масованого ракетного удару
фото: hamdahsalhut/twitter

Понад 100 ізраїльтян дістали поранення внаслідок ракетних обстрілів

Ізраїль вже протягом кількох годин перебуває під безперебійним обстрілом з боку Сектору Гази.

Сирени було чути в низці великих міст, включно з Єрусалимом, Тель-Авівом і Беер-Шевою, Лодом, Рамле, та Ашкелоном.

Повідомлялося, що за перші 20 хвилин атаки по Ізраїлю із Сектора Гази було випущено 5000 ракет.

Момент прильоту ракети на півдні Ізраїлю потрапив на відео.

За даними місцевих ЗМІ, понад 100 ізраїльтян дістали поранення внаслідок ракетних обстрілів.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, близько 6:30 ранку за місцевим часом Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі.

Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія розпочала удари по території Сектора Гази після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Також з'явилась інформація про проникнення бойовиків Гази до Сдероту - невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю. Це також підтвердила армія Тель-Авіву.

Теги: Сектор Гази Ізраїль ракета ХАМАС

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