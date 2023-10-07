З’явилося відео моменту прильоту ракети на півдні Ізраїлю

Понад 100 ізраїльтян дістали поранення внаслідок ракетних обстрілів

Ізраїль вже протягом кількох годин перебуває під безперебійним обстрілом з боку Сектору Гази.

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Сирени було чути в низці великих міст, включно з Єрусалимом, Тель-Авівом і Беер-Шевою, Лодом, Рамле, та Ашкелоном.

Повідомлялося, що за перші 20 хвилин атаки по Ізраїлю із Сектора Гази було випущено 5000 ракет.

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Момент прильоту ракети на півдні Ізраїлю потрапив на відео.

За даними місцевих ЗМІ, понад 100 ізраїльтян дістали поранення внаслідок ракетних обстрілів.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, близько 6:30 ранку за місцевим часом Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі.

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Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія розпочала удари по території Сектора Гази після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Також з'явилась інформація про проникнення бойовиків Гази до Сдероту - невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю. Це також підтвердила армія Тель-Авіву.