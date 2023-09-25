США планують ввести безвізовий режим з Ізраїлем – ЗМІ

Щоб приєднатися до програми США, Ізраїль відповідав двом із трьох найважливіших критеріїв за останні два роки

Оголошення про вступ Ізраїлю до Програми безвізового режиму США запланований вже на кінець цього тижня

Цього тижня Сполучені Штати готові прийняти Ізраїль до ексклюзивного клубу, який дозволить його громадянам подорожувати до США без американської візи. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на власні джерела.

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Офіційні особи США кажуть, що оголошення про вступ Ізраїлю до Програми безвізового режиму запланований вже на кінець цього тижня, якраз перед закінченням федерального бюджетного року в суботу.

Міністерство внутрішньої безпеки керує програмою, яка наразі дозволяє громадянам 40 переважно європейських та азіатських країн подорожувати до США протягом трьох місяців без віз. Очільник міністерства Алехандро Майоркас збирається оголосити про це в четвер.

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Прийняття Ізраїлю було пріоритетом для послідовних ізраїльських лідерів і стане великим досягненням для премʼєр-міністра Іхраїлю Беньяміна Нетаньягу, який часто сперечався з адміністрацією Байдена щодо Ірану, палестинського конфлікту та нещодавно запропонованої зміни ізраїльської судової системи.

Зазначимо, щоб приєднатися до програми США, Ізраїль відповідав двом із трьох найважливіших критеріїв за останні два роки – низький відсоток відмов у візових заявках і низький відсоток прострочених термінів перебування. Азіатській країні було важко виконати третю вимогу взаємності, яка означає, що всі громадяни США, включаючи палестинських американців, повинні мати однакове ставлення під час подорожей до або через Ізраїль.

Нагадаємо, що у першій половині 2023 року понад дві тисячі громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тисяч українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.

До слова, Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. За інформацією анонімного джерела в оточенні одного з членів РНБО, причин для таких кроків декілька. Зокрема, це недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для наших біженців. Зазначається, що Україна офіційно закликала Тель-Авів переглянути рішення щодо медстрахування, однак наразі реакції на це немає.