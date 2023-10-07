Банкова пояснила, хто винен у бойових діях в Ізраїлі
Подоляк: «Росія – ключова спонсорка глобального тероризму та авторка краху міжнародного права»
Однією з причин бойових дій в Ізраїлі є те, що Росія руйнує глобальну безпеку. Через агресію Москви світ занурюється в хаос, а терористи поводяться дедалі зухваліше. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у соціальній мережі X (колишній Twitter).
«Наслідки. Усе, що Росія робить в Україні, – це руйнування глобальної безпеки, глобальних правил, глобальних угод. Як наслідок, світ занурюється в хаос, а терористичні спільноти починають поводитися дедалі зухваліше, агресивніше і навіть оголошувати війни цілим країнам», – написав український посадовець.
На думку Подоляка, вирішенням проблеми є різке прискорення поразки Росії. Лише так світ зможе повернутися до передбачуваності та стабільності. Радник назвав Москву «ключовим спонсором глобального тероризму та автором краху міжнародного права».
Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.
Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.
Армія оборони Ізраїлю оголосила, що готова до війни з терористичною організацією ХАМАС. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.
Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.
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