Банкова пояснила, хто винен у бойових діях в Ізраїлі

Подоляк: «Росія – ключова спонсорка глобального тероризму та авторка краху міжнародного права»

Однією з причин бойових дій в Ізраїлі є те, що Росія руйнує глобальну безпеку. Через агресію Москви світ занурюється в хаос, а терористи поводяться дедалі зухваліше. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наслідки. Усе, що Росія робить в Україні, – це руйнування глобальної безпеки, глобальних правил, глобальних угод. Як наслідок, світ занурюється в хаос, а терористичні спільноти починають поводитися дедалі зухваліше, агресивніше і навіть оголошувати війни цілим країнам», – написав український посадовець.

На думку Подоляка, вирішенням проблеми є різке прискорення поразки Росії. Лише так світ зможе повернутися до передбачуваності та стабільності. Радник назвав Москву «ключовим спонсором глобального тероризму та автором краху міжнародного права».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Армія оборони Ізраїлю оголосила, що готова до війни з терористичною організацією ХАМАС. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.