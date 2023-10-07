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Олексій Гончаренко Народний депутат

Війна в Ізраїлі. Перші висновки для всього світу

glavcom.ua
Знищений ізраїльський танк біля паркану в секторі Газа на схід від Хан-Юніса
фото: AP

Світ вступає в нову еру. Війна, танки, солдати. Ось що починає бути важливим

Деякі висновки про те, що відбувається в Ізраїлі і що можно зрозуміти:

1. Дрони і саморобні ракети тепер просто спокійно перевантажують ППО. І немає жодної країни в світі, яка бул б надійно захищена.

2. Медійна складова війни – одна з найважливіших. Те що роблять боєвики ХАМАС і як вони стрімлять, знімають відео і постять – це направлено на залякування Ізраїлю та союзників.

3. Не можна розслаблятись допоки твій ворог живий. Жодні танки, ракети та технології не дадуть тобі спокою. Лише знищення ворога.

4. Світ вступає в нову еру. Можете забути про ВВП, мінімальну заробітну плату та план антикорупційних реформ. Війна, танки, солдати. Ось що починає бути важливим.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Ізраїль війна ХАМАС

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Олексій Гончаренко

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