Війна в Ізраїлі. Перші висновки для всього світу
Світ вступає в нову еру. Війна, танки, солдати. Ось що починає бути важливим
Деякі висновки про те, що відбувається в Ізраїлі і що можно зрозуміти:
1. Дрони і саморобні ракети тепер просто спокійно перевантажують ППО. І немає жодної країни в світі, яка бул б надійно захищена.
2. Медійна складова війни – одна з найважливіших. Те що роблять боєвики ХАМАС і як вони стрімлять, знімають відео і постять – це направлено на залякування Ізраїлю та союзників.
3. Не можна розслаблятись допоки твій ворог живий. Жодні танки, ракети та технології не дадуть тобі спокою. Лише знищення ворога.
4. Світ вступає в нову еру. Можете забути про ВВП, мінімальну заробітну плату та план антикорупційних реформ. Війна, танки, солдати. Ось що починає бути важливим.
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