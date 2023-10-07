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Прем’єр Ізраїлю: Ми у стані війни і ми переможемо

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Прем’єр Ізраїлю: Ми у стані війни і ми переможемо
Беньямін Нетаньяху звернувся до ізраїльтян
фото: скріншот із відео

Нетаньяху розпорядився зачистити прикордонні населені пункти від терористів

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху зробив звернення до народу своєї країни після початку масового терору з боку Палестини.

Нетаньяху заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною.

«Громадяни Ізраїлю, ми перебуваємо у стані війни. Це – не операція, не ескалація – це війна. І ми переможемо. Ворог заплатить ціну, якої він ніколи раніше не знав», – заявив прем’єр Ізраїлю.

Нетаньяху повідомив, що розпорядився зачистити прикордонні населені пункти від терористів і провести мобілізацію резервістів.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, близько 6:30 ранку за місцевим часом Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі.

Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія розпочала удари по території Сектора Гази після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Також з'явилась інформація про проникнення бойовиків Гази до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю. Це також підтвердила армія Тель-Авіву.

Армія оборони Ізраїлю оголосила, що готова до війни з терористичною організацією ХАМАС.

Між тим Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. За даними МЗС, наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

Теги: ХАМАС війна Ізраїль

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