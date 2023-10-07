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США пообіцяли забезпечити Ізраїль усім необхідним для самозахисту

Надія Карбунар
glavcom.ua
США пообіцяли забезпечити Ізраїль усім необхідним для самозахисту
Глава Пентагону уважно стежить за розвитком подій в Ізраїлі
фото з відкритих джерел

На офіційному сайті уряду США опублікували заяву глави Пентагону

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що його відомство працюватиме над тим, щоб в Ізраїлю, на територію якого бойовики ХАМАС здійснили масований напад, «було все, що йому потрібне для самозахисту». Очікується, що прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху та президент США Джо Байден увечері 7 жовтня виступлять із заявами. Відповідний анонс зробило видання The Times of Israel.

На офіційному сайті уряду США опублікували заяву Ллойда Остіна.

«Я уважно стежу за розвитком подій в Ізраїлі. Наша прихильність до права Ізраїлю на самооборону залишається непохитною, і я висловлюю співчуття сім'ям тих, хто загинув внаслідок цього огидного нападу на мирних жителів», – повідомив керівник американського Міністерства оборони.

«Найближчими днями Міністерство оборони США працюватиме над тим, щоб Ізраїль мав усе необхідне для самозахисту та захисту цивільного населення від невиборчого насильства й тероризму», – додав він.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на воєнні дії, що розгорнулися в Ізраїлі. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки. 

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Теги: міністр Ізраїль напад президент ХАМАС населення США

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