США пообіцяли забезпечити Ізраїль усім необхідним для самозахисту
На офіційному сайті уряду США опублікували заяву глави Пентагону
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що його відомство працюватиме над тим, щоб в Ізраїлю, на територію якого бойовики ХАМАС здійснили масований напад, «було все, що йому потрібне для самозахисту». Очікується, що прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху та президент США Джо Байден увечері 7 жовтня виступлять із заявами. Відповідний анонс зробило видання The Times of Israel.
На офіційному сайті уряду США опублікували заяву Ллойда Остіна.
«Я уважно стежу за розвитком подій в Ізраїлі. Наша прихильність до права Ізраїлю на самооборону залишається непохитною, і я висловлюю співчуття сім'ям тих, хто загинув внаслідок цього огидного нападу на мирних жителів», – повідомив керівник американського Міністерства оборони.
«Найближчими днями Міністерство оборони США працюватиме над тим, щоб Ізраїль мав усе необхідне для самозахисту та захисту цивільного населення від невиборчого насильства й тероризму», – додав він.
Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.
Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.
Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.
До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.
Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на воєнні дії, що розгорнулися в Ізраїлі. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки.
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