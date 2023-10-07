Бойовики ХАМАС захопили ізраїльські танки

Палестинці також викрадають та вивозять до Сектора Газа ізраїльтян із прикордонних територій

У ХАМАС заявили, що бойовики захопили 14 ізраїльських танків. Відповідні відео оприлюднюють у мережі. Тим часом, кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 40 людей, поранені щонайменше 740, передає Al Jazeera.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Серед загиблих – голова регіональної ради Шаар-ха-Негев у Південному окрузі Ізраїлю Офір Лібштейн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Офір був убитий, коли пішов захищати місто під час нападу бойовиків, які вторглися із сектору Газа. Він загинув зі зброєю в руках», – сказав його заступник Йосі Керен

У Секторі Газа, за даними телеканалу Аl-Hadath, загинула 161 людина, ще 931 дістала поранення.

За інформацією ЗМІ, бойовики ХАМАС викрадають та вивозять до Сектора Газа ізраїльтян із прикордонних територій. Серед «офіційно» підтверджених заручників 35 цивільних.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на воєнні дії, що розгорнулися в Ізраїлі. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки.