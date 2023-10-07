Бойовики ХАМАС захопили ізраїльські танки
Палестинці також викрадають та вивозять до Сектора Газа ізраїльтян із прикордонних територій
У ХАМАС заявили, що бойовики захопили 14 ізраїльських танків. Відповідні відео оприлюднюють у мережі. Тим часом, кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 40 людей, поранені щонайменше 740, передає Al Jazeera.
Серед загиблих – голова регіональної ради Шаар-ха-Негев у Південному окрузі Ізраїлю Офір Лібштейн.
«Офір був убитий, коли пішов захищати місто під час нападу бойовиків, які вторглися із сектору Газа. Він загинув зі зброєю в руках», – сказав його заступник Йосі Керен
У Секторі Газа, за даними телеканалу Аl-Hadath, загинула 161 людина, ще 931 дістала поранення.
За інформацією ЗМІ, бойовики ХАМАС викрадають та вивозять до Сектора Газа ізраїльтян із прикордонних територій. Серед «офіційно» підтверджених заручників 35 цивільних.
Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.
Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.
Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.
До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.
Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на воєнні дії, що розгорнулися в Ізраїлі. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки.
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