Як ХАМАС прорвав кордон із Ізраїлем: з’явилися відео

На півдні Ізраїлю продовжуються запеклі бої

В Ізраїлі тривають бойові дії між армією країни та бойовиками палестинського радикального руху ХАМАС.

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У мережі з’явилися відео, як сьогодні терористи розпочали прорив кордону з Ізраїлем.

Як відомо, ізраїльська армія втратила контроль над однією зі своїх баз на кордоні з Сектором Гази. Зокрема, бойовики ХАМАСу забарикадувалися в будинках у Сдероті, Нетівоті та населеному пункті Офакім на півдні Ізраїлю.

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Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе. Наразі відомо про понад 20 загиблих та пів тисячі постраждалих в Ізраїлі.

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Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.

Крім того, на воєнні дії, що розгорнулися в Ізраїлі, відреагував президент Володимир Зеленський.