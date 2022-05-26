Війна в Україні. Пекін зробив чергову заяву і розповів про свою роль

Китай продовжуватиме грати конструктивну роль, діючи своїми методами

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що усі зацікавлені сторони повинні докладати зусиль для закінчення війни в Україні мирним шляхом через переговори, а не нагнітати напруженість. Про це він сказав у телефонній бесіді з французьким колегою Катрін Колонна, інформує МЗС КНР.

«Китай продовжуватиме грати конструктивну роль, діючи своїми методами», – запевнив Ван І.

«Вкрай важливо, щоб усі сторони прикладали спільні сили і робили більше того, що сприяє встановленню миру та просування переговорів, а не підливали олії у вогонь», – сказав китайський дипломат.

Він зазначив, що зараз «ситуація в районі конфлікту ускладнюється і має тенденцію до тривалості». У цих умовах слід «виявляти пильність щодо конфронтації таборів», налагоджувати координацію та співпрацю для якнайшвидшого припинення вогню та встановлення миру.

Нагадаємо, раніше Китай заявив, що готовий проводити консультації з усіма зацікавленими сторонами для створення «зеленого коридору» для експорту зернових із України.

Також повідомлялося, що Китай вирішить нафтову проблему, використавши підсанкційну Росію.

Крім того, металургія Росії «лягла» під Китай.