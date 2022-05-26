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    Війна в Україні. Пекін зробив чергову заяву і розповів про свою роль

    Очільник МЗС Китаю закликав до переговорів для завершення війни в України - Війна в Україні. Пекін зробив чергову заяву і розповів про свою роль
    Очільник МЗС Китаю закликав до переговорів для завершення війни в України

    Китай продовжуватиме грати конструктивну роль, діючи своїми методами

    Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що усі зацікавлені сторони повинні докладати зусиль для закінчення війни в Україні мирним шляхом через переговори, а не нагнітати напруженість. Про це він сказав у телефонній бесіді з французьким колегою Катрін Колонна, інформує МЗС КНР.

    «Китай продовжуватиме грати конструктивну роль, діючи своїми методами», – запевнив Ван І.

    «Вкрай важливо, щоб усі сторони прикладали спільні сили і робили більше того, що сприяє встановленню миру та просування переговорів, а не підливали олії у вогонь», – сказав китайський дипломат.

    Він зазначив, що зараз «ситуація в районі конфлікту ускладнюється і має тенденцію до тривалості». У цих умовах слід «виявляти пильність щодо конфронтації таборів», налагоджувати координацію та співпрацю для якнайшвидшого припинення вогню та встановлення миру.

    Нагадаємо, раніше Китай заявив, що готовий проводити консультації з усіма зацікавленими сторонами для створення «зеленого коридору» для експорту зернових із України.

    Також повідомлялося, що Китай вирішить нафтову проблему, використавши підсанкційну Росію.

    Крім того, металургія Росії «лягла» під Китай.

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    Теги: росія окупанти війна Китай Україна окупація #stoprussia
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    Війна в Україні. Пекін зробив чергову заяву і розповів про свою роль