Китай готовий сприяти створенню «зеленого каналу» для експорту з України

Китай перейнявся проблемою можливої продовольчої кризи у світі через блокаду експорту українського зерна

Китай готовий проводити консультації з усіма зацікавленими сторонами для створення «зеленого коридору» для експорту зернових із України. Про це повідомив міністр закордонних справ Китаю Ван І під час переговорів у форматі відеоконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок. Про це повідомляє CGTN.

Глава МЗС Китаю також закликав припинити вогонь.

«У сформованій ситуації міжнародна спільнота має сприяти якнайшвидшому припиненню вогню, сприяти створенню «зеленого каналу» для експорту зернових з України», – заявив він.

За словами міністра, «Китай не може залишитися осторонь при розв'язанні важливих проблем, що викликають підвищену увагу у світової громадськості».

Як повідомлялося, Литва вважає, що союзникам України необхідно створити військово-морську коаліцію для того, щоб допомогти зняти російську блокаду портів у Чорному морі. Це дозволить запобігти початку продовольчої кризи.

Як пише The Times, європейські воєнно-морські сили займуться розчищенням акваторії одеського порту від мін, аби дати змогу суднам із українським зерном вийти із Одеси і дійти до Босфору. Крім того, військові кораблі союзників будуть супроводжувати українські суховантажі з зерном, а на території України планується встановлення ракет великої дальності.

Кілька днів тому міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський розповів у інтерв’ю «Голосу Америки», що альтернативи українському зерну немає – тож, якщо не розблокувати одеський порт, у світі розпочнеться продовольча криза.