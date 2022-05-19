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    Китай вирішить нафтову проблему, використавши підсанкційну Росію

    Китай додатково закупить російську нафту за дешевою ціною, аби заповнити власні стратегічні запаси - Китай вирішить нафтову проблему, використавши підсанкційну Росію
    Китай додатково закупить російську нафту за дешевою ціною, аби заповнити власні стратегічні запаси
    фото: Pixabay

    Стратегічні нафтові запаси Китаю заповнить сировина з Росії

    Китай планує закупити додаткові обсяги здешевілої російської нафти. Про це пише видання Bloomberg.com.

    Російська сировина потрібна Пекіну для того, аби заповнити стратегічні запаси, необхідні для використання під час надзвичайних ситуацій чи раптових збоїв.

    Зараз Китай веде переговори з Москвою про додаткову закупівлю нафти. Джерела видання стверджують, що покупець планує виторгувати собі вигідну ціну, оскільки Росія втратила західний ринок і не має можливості продавати нафту у Європу та інші країни, які підтримують санкційну політику Заходу проти РФ.

    Bloomberg стверджує, що переговори ведуться не між нафтовими компаніями, а напряму на рівні урядів двох країн. На цей момент остаточної упевненості у тому, що сторони домовляться, немає – повідомив ЗМІ неназваний чиновник, який працює у відповідних структурах однієї з країн.

    «Деталі щодо обсягів чи умов потенційної угоди ще не визначені, і немає гарантій, що угода буде укладена», – зазначило джерело видання.

    Нагадаємо, що Європейський Союз намагається узгодити запровадження поетапного ембарго на російську нафту, яке є частиною шостого пакету санкцій проти РФ через розв’язану війну в Україні.

    Незважаючи на занепокоєння щодо поставок до Східної Європи, угоду можуть укласти до кінця травня.

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    Теги: нафта росія санкції війна Китай #stoprussia
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    Китай вирішить нафтову проблему, використавши підсанкційну Росію