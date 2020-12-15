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    У світі

    Туреччина закупить китайську вакцину від Covid-19

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    Турецький міністр привітав Китай з успішним стримуванням поширення коронавірусу - Туреччина закупить китайську вакцину від Covid-19
    Турецький міністр привітав Китай з успішним стримуванням поширення коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Китайська компанія Sinovac Biotech Ltd розпочала розробку вакцини від коронавірусу ще у січні

    Влада Туреччини прийняла рішення провести термінові закупівлі китайської вакцини від коронавірусу Covid-19. Про це сказав турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу у телефонній бесіді з главою МЗС Китаю Ван I, повідомляє Синьхуа у вівторок, 15 грудня.

    «Чавушоглу заявив, що турецька сторона вважає китайську вакцину безпечною і ефективною, вже оголосила, що проведе термінові закупівлі у Китаю, готова посилити співпрацю з Китаєм з цього питання», – йдеться у повідомленні.

    Крім цього, турецький міністр привітав Китай з успішним стримуванням поширення коронавірусу.

    Як відомо, у Китаї створенням вакцини від коронавірусу займається компанія Sinovac Biotech Ltd. Її розробку почали ще у січні. Препарат вже почав третю стадію клінічних випробувань у Бразилії, Індонезії та Туреччині.

    Нагадаємо, що Туреччина відмовилась від російської ковід-вакцини.

    До слова, Туреччина планує провести вакцинацію населення від Covid-19 у чотири етапи на початку січня.

    Теги: Туреччина МЗС міністр Китай влада
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