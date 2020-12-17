У Чилі схвалили використання вакцини Pfizer

Вакцину дозволили використовувати особам старше 16 років

У Чилі схвалили використання вакцини від коронавірусу виробництва компаній Pfizer і BioNTech. Перші дози вакцини доставлять в країну ближче до кінця грудня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я Чилі в Twitter.

«Інститут охорони здоров'я схвалив використання в Чилі вакцини Pfizer проти COVID-19», – зауважили в МОЗ.

Очікується, що перші дози прибудуть до країни в кінці грудня – початку січня 2021 року.

AHORA El Instituto de Salud Pública (@ispch) autoriza el uso de vacuna Pfizer en Chile contra #COVID_19. pic.twitter.com/7P837jP7vs — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 16, 2020

Як уточнює телеканал 24Horas, вакцину дозволили використовувати особам старше 16 років.

Станом на 16 грудня в Чилі зареєстровано 576 731 випадок захворювання на коронавірус. Одужали 549 852 пацієнта, померло – майже 16 тисяч.

Експерти розповіли HuffPost про деякі побічні ефекти, які можуть виникнути у людей після вакцинації від Covid-19.

Нагадаємо, 8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

Як повідомлялося, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький пообіцяв, що в Україні Covid-вакцинація буде повністю безкоштовною.