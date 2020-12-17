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    У світі

    У Чилі схвалили використання вакцини Pfizer

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    Чилійський МОЗ схвалив вакцину Pfizer/BioNTech - У Чилі схвалили використання вакцини Pfizer
    Чилійський МОЗ схвалив вакцину Pfizer/BioNTech

    Вакцину дозволили використовувати особам старше 16 років

    У Чилі схвалили використання вакцини від коронавірусу виробництва компаній Pfizer і BioNTech. Перші дози вакцини доставлять в країну ближче до кінця грудня.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я Чилі в Twitter.

    «Інститут охорони здоров'я схвалив використання в Чилі вакцини Pfizer проти COVID-19», – зауважили в МОЗ.

    Очікується, що перші дози прибудуть до країни в кінці грудня – початку січня 2021 року.

    Як уточнює телеканал 24Horas, вакцину дозволили використовувати особам старше 16 років.

    Станом на 16 грудня в Чилі зареєстровано 576 731 випадок захворювання на коронавірус. Одужали 549 852 пацієнта, померло – майже 16 тисяч.

    Експерти розповіли HuffPost про деякі побічні ефекти, які можуть виникнути у людей після вакцинації від Covid-19.

    Нагадаємо, 8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. 

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    Як повідомлялося, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький пообіцяв, що в Україні Covid-вакцинація буде повністю безкоштовною.

    Теги: Twitter щеплення вакцинація Чилі коронавірус
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