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    У світі

    Вкрадені літаки вилазять боком. Росія ухвалила рішення стосовно Airbus і Boeing

    Подібний крок дозволив би російській авіагалузі мінімізувати ризики - Вкрадені літаки вилазять боком. Росія ухвалила рішення стосовно Airbus і Boeing
    Подібний крок дозволив би російській авіагалузі мінімізувати ризики
    фото з відкритих джерел

    Росіяни хочуть закріпити обмеження кількості експлуатованих закордонних літаків на території своєї країни

    Комітет з безпеки польотів Союзу авіавиробників Росії вигадав, як позбутися викрадених у Євросоюзу літаків. Росіяни захотіли скоротити кількість лайнерів Airbus та Boeing у країні, пишуть російські ЗМІ.

    На спільному засіданні експертної ради з авіапрому при комітеті Держдуми з промисловості та комітету з авіапрому Союзу машинобудівників Росії було запропоновано законодавчо закріпити обмеження кількості експлуатованих закордонних літаків у російській цивільній авіації.

    На думку фахівців, подібний крок дозволив би російській вітчизняній авіагалузі мінімізувати ризики, пов'язані з «деструктивними діями» іноземних виробників, які обмежують постачання запчастин, доступ до авіаційних тренажерів та технічної документації.

    При цьому наголошується, що парки більшості авіаперевізників РФ наразі складаються здебільшого з іноземних повітряних суден. Так, компанії «Перемога», S7, «Уральські авіалінії», Utair, Nordwind, Azur Air експлуатують виключно закордонні лайнери.

    Нагадаємо, Росія відмовилась повертати літаки лізингодавцям після рішення ЄС повністю заборонити постачання літаків, вертольотів та іншої авіатехніки до РФ. Загальна сума викрадених бортів складає більше ніж 20 млрд доларів.

    Раніше Китай закрив свій повітряний простір для літаків Boeing та Airbus російських авіаперевізників.

    Також дев'ять країн закрили свій повітряний простір для РФ.

    Теги: ЄС росія окупанти ЗМІ війна літак Boeing Україна окупація #stoprussia
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    Вкрадені літаки вилазять боком. Росія ухвалила рішення стосовно Airbus і Boeing