Дев'ять країн закрили свій повітряний простір для РФ

Євроконтроль закликав світову авіацію об’єднатися та підтримати Україну

Завдяки перемовинам із авіаційними владами країн Європи, повітряний простір яких межує із РФ, та за підтримки колег з Євроконтролю, міжнародна авіаційна спільнота відреагувала на численні вимоги щодо закриття повітряного простору для авіації РФ – в рамках підтримки України в її героїчній боротьбі проти агресора РФ. Про це повідомляє пресслужба Украероруху.

Відповідно до вже виданих NOTAM Велика Британія, Польща, Болгарія, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Словенія закрили свій повітряний простір для здійснення польотів (в тому числі транзитних) для авіакомпаній РФ.

Всі повітряні судна РФ, не можуть входити повітряний простір цих країн та змушені значно збільшувати маршрут польотів до Європи та Північної Америки.

Про своі наміри вже заявили й інші країни.

Рада ICAO (до складу якої входить 36 країн) засудила порушення територіальної цілісності та суверенітету держави-члена Організації Об'єднаних Націй, включаючи її повітряний простір. Було визнано, що такі дії суперечать принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй і статті 1 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція).

Рада ICAO також закликала Російську Федерацію припинити свою незаконну діяльність для забезпечення безпеки польотів та безпеки цивільної авіації та дотримуватися своїх зобов'язань як за Чиказькою конвенцією, так і за іншими відповідними міжнародними договорами про повітряне право.

Імон Бреннан, Генеральний директор Євроконтролю висловив підтримку Україні, своєму повноправному країні - члену з 2004 року, та засудив агресію Росії. Євроконтроль закликав світову авіацію об’єднатися та підтримати Україну.

Після запровадження надзвичайного стану Молдова оголосила, що закриває свій повітряний простір через війну в сусідній Україні.