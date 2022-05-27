Китай закрив повітряний простір для російських літаків: названо причину

Літакам російських авіакомпаній тепер до Китаю зась

Великий китайський друг не такий вже і друг

Китай закрив свій повітряний простір для літаків Boeing та Airbus російських авіаперевізників, пише NEXTA.Live.

Заборона пояснюється тим, що авіавлада Китаю попросила всі авіакомпанії, у тому числі російські, актуалізувати електронні досьє, де містяться відомості про літаки, власників авіакомпаній, договори на наземне обслуговування.

Російські перевізники оновили інформацію, але влада Китаю запросила підтверджувальні дані, що імпортні літаки авіакомпаній з РФ офіційно знято з реєстрації за кордоном.

Звісно, ці документи перевізники надати не змогли, тому китайська авіавлада, дотримуючись міжнародного законодавства, відмовила в польотах на таких літаках.

Напередодні Росія і Китай ветували ініційоване США посилення санкцій ООН проти Північної Кореї через випробування останньою балістичних ракет.

Також Китай різко скоротив експорт електроніки до Росії.

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