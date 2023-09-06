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Підготовка до зими та захист критичної інфраструктури: Зеленський провів засідання Ставки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підготовка до зими та захист критичної інфраструктури: Зеленський провів засідання Ставки
Президент заслухав доповіді прем'єра Дениса Шмигаля, віце-прем'єра Олександра Кубракова
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський: «Усі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання»   

Сьогодні, 6 вересня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Засідання було присвячене підготовці до зими. Про це глава держави повідомив у Telegram.

На ставці обговорили комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати Росія.

Зеленський заслухав доповіді прем'єра Дениса Шмигаля, віце-прем'єра Олександра Кубракова, енергетичного сектора, Держспецзв’язку, Генштабу й обласних військових адміністрацій.

«Ще є над чим працювати. Усі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання. До цієї теми буде особлива увага», – підкреслив президент.

Нагадаємо, триває 560-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.

Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби ворог завдав 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

 

 

Теги: росія обстріл Володимир Зеленський президент інфраструктура населення ворог

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