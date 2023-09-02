На півдні захисники знищили сім човнів російських ДРГ: деталі

Наталія Гуменюк: «Щоразу, намагаючись розвідати, що коїться на лівобережжі, ворог висилає свої диверсійно-розвідувальні групи на човнах»

На південному напрямку за добу Українські захисники знищили сім ворожих човнів, які використовували російські диверсанти. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі «Еспресо TV».

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«Щоразу, намагаючись розвідати, що коїться на лівобережжі, ворог висилає свої диверсійно-розвідувальні групи на човнах. За минулу добу мінус сім таких човнів у окупанта. Тобто кожного разу, коли група противника виїжджає на завдання, вона більше не повертається», – сказала Гуменюк.

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Також речниця наголосила, що українські бійці відсувають противника у Херсонській області. Йдеться про лівий берег, звідки окупанти намагаються обстрілювати звільнене правобережжя.

«Спроби ворога підійти ближче, щоб бити по правобережжю, фактично припинилися. Тому що, намагаючись туди посунутися, вони наражають себе на небезпеку. Підриваючись на мінах, які самі заклали, або наражаючись на нашу контрбатарейну боротьбу», - додала Гуменюк.

Триває 556-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 2 вересня.

Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.