ЗСУ знищили унікальний російський береговий радар «Предел-Е» (відео)

Російський радар відстежував дії українських бійців і по морю, і по суходолу

Українські захисники знищили унікальну ворожу ціль у Херсонській області – мобільний береговий радар загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю «Предел-Е». Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня.

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«Мобільна берегова радіолокаційна станція загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю «Предел-Е» - саме так амбітно і помпезно росіяни презентували новинку свого військово-промислового комплексу, вузькому колу фахівців в червні цього року», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що потім в режимі «цілком таємно» спрямували її на тимчасово окуповану частину Херсонської області, аби відстежувати дії українських бійців і по морю, і по суходолу.

«І хоча ексклюзивний «Предел-Е» прикривав ще й досить сучасний комплекс радіоелектронної боротьби «Леєр-2», але на нашій землі від нас нічого не заховати», – заявили захисники.

Раніше повідомлялося, що українським захисникам вдалося вперше знищити рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби «Свет-КУ» у тилу ворога.

Триває 551-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав вісім ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура