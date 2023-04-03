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Влада Парижа заборонила користуватися електросамокатами

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Влада Парижа заборонила користуватися електросамокатами
Користування електронними самокатами заборонять через значну кількість ДТП
фото з відкритих джерел

За словами мера Парижа, до 1 вересня 2023 року вулиці міста будуть очищені від громадських електросамокатів

У Франції жителі Парижа переважною більшістю голосів проголосували за заборону електричних самокатів у французькій столиці. Про це повідомляє The Associated Press.

Питання заборони електросамокатів із самообслуговуванням у Парижі розглядалося на загальноміському міні-референдумі в неділю, організованому мерією міста. За даними мерії, проголосувало трохи більше 103 000 людей. При цьому 89% відмовилися від електронних самокатів і лише 11% підтримали їх.

«Парижани масово висловилися проти використання громадських електронних самокатів. Вони дали нам дуже чітку дорожню карту, і ми збираємося дотримуватися їхнього рішення», – прокоментувала результати народного волевиявлення мер Парижа Анн Ідальго.

За словами мера, до 1 вересня 2023 року вулиці Парижа будуть очищені від громадських електросамокатів. Це дата, до якої закінчується термін дії контракту, який наразі дозволяє трьом компаніям – Dott, Tier і Lime – управляти 5 тисячами електронних самокатів в Парижі.

Разом з тим, міністр транспорту Франції Клеман Бон назвав референдум був «демократичним провалом», про що, за його словами, свідчить «принизливо низька явка».

Напередодні голосування три оператори електронних скутерів, що працюють у Парижі, вимагали дозволити електронне голосування як стимул залучити до голосування цільову демографічну групу – людей у віці від 18 до 24 років. Однак запит було відхилено. При цьому їх розкритикували за неоднозначні методи впливу на громадську думку перед голосуванням, такі як пропозиція безкоштовних поїздок своїм користувачам в день референдуму.

Електронні самокати, які прямо на вулиці може орендувати будь-хто, з'явилися на вулицях Парижа в 2018 році. Але незабаром вони спровокували проблеми з безпекою, в тому числі через недбале водіння. Також місцеві жителі скаржилися, що вони чинять негативний вплив на навколишнє середовище і погано впливають на міський ландшафт, оскільки невикористовувані скутери захаращують тротуари. Їх погрожували заборонити протягом двох років після смерті жінки, яку збили дівчата на самокатах у пішохідній зоні на набережній Сени.

Таким чином, Париж стане єдиною європейською столицею, яка заборонить електронні самокати.

Нагадаємо, що нещодавно французький суд відмовився екстрадувати бізнесмена Жеваго в Україну.

До слова, також Франція визнала Голодомор геноцидом українців. 

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Теги: Париж Франція

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