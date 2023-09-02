У Запоріжжі пролунали вибухи
Повітряну тривогу у Запорізькій області було оголошено об 11:51
Сьогодні, 2 вересня у Запоріжжі пролунали вибухи. Перед цим у Запорізькій області була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
«У деяких районах міста чули звук вибуху», – йдеться у повідомленні.
Повітряну тривогу у Запорізькій області було оголошено об 11:51.
Нагадаємо, сили ППО збили ворожі цілі над Кривим Рогом. Повітряні сили ЗСУ об 11:15 повідомили про ракетну небезпеку на Дніпропетровщині.
Близько 11:15 у Кривому Розі прогриміли вибухи. Містяни почули вибухи до сигналу повітряної тривоги.
Триває 556-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 2 вересня.
Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
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