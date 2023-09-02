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У Запоріжжі пролунали вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Запоріжжі пролунали вибухи
фото ілюстративне

Повітряну тривогу у Запорізькій області було оголошено об 11:51

Сьогодні, 2 вересня у Запоріжжі пролунали вибухи. Перед цим у Запорізькій області була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

«У деяких районах міста чули звук вибуху», – йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу у Запорізькій області було оголошено об 11:51.

Нагадаємо, сили ППО збили ворожі цілі над Кривим Рогом. Повітряні сили ЗСУ об 11:15 повідомили про ракетну небезпеку на Дніпропетровщині. 

Близько 11:15 у Кривому Розі прогриміли вибухи. Містяни почули вибухи до сигналу повітряної тривоги.

Триває 556-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 2 вересня.

Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: інфраструктура населення ворог тривога Запоріжжя

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