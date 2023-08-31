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Авіація ЗСУ розгромила особовий склад окупантів, завдала 12 ударів – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Авіація ЗСУ розгромила особовий склад окупантів, завдала 12 ударів – Генштаб
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
фото: Генштаб

Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень

Триває 554-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав один ракетний та 31 авіаційний ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Соснівка Черніговської області, Середина-Буда, Ромашкове, Шалигине, Нова Слобода Сумської області та Вовчанськ, Хрипуни, Караїчне, Мала Вовча, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Противник завдав авіаційного удару в районі Котлярівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Борова, Куп’янськ,  Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Противник завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Верхньокам’янське, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Противник завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Іванівське, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорвіка, Побєда, Мар’їнка, Курахово, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Водяне, Богоявленка, Пречистівка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Противник завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки, Роботиного, Оріхова Запорізької області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Лобкове, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Противник обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Станіслав, Велетенське, Антонівка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районам зосередження особового складу та чотири – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції та два радіолокаційні станції противника.

Нагадаємо, Міноборони повідомило, на яких напрямках ЗСУ здобувають успіхи і закріплюються.

Теги: авіація Міноборони Генштаб Авдіївка інфраструктура населення ворог наступ

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