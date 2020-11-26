Асоціація міст України просить Кабмін перенести карантин вихідного дня на будні

В Україні з 14 листопада ввели карантин вихідного дня, обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада

Пропонується два варіанти змін, перший з яких передбачає перенесення карантину вихідного дня на понеділок і вівторок

Вінницька міськрада від імені Асоціації міст України просить уряд перенести карантин вихідного дня на будні, аби допомогти підприємцям.

Про це «Укрінформу» повідомив заступник вінницького міського голови Андрій Очеретний..

«Ми підготували від Асоціації міст України і направили листа до Кабінету міністрів з проханням перенести карантин вихідного дня, запроваджений для переривання ланцюжка заражень коронавірусом, на будні», – зазначив він.

Повідомляється, що у листі пропонується два варіанти змін, перший з яких передбачає перенесення карантину вихідного дня на понеділок і вівторок, а другий – «лайт-версія для держави» – перенесення вихідних на неділю і понеділок.

Окрім того, Вінницька міська рада підготувала листа до Вінницької ОДА. В ньому запропонує керівництву регіону також звернутися з відповідними ініціативами до уряду, аби підприємці отримали можливість працювати у вихідні дні.

Зазначимо, Асоціація міст України – всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, що представляє позицію та інтереси місцевого самоврядування, веде від імені громад діалог з органами державної влади.

Нагадаємо, 17 листопада Рада зобов’язала уряд попереджати про введення карантину за тиждень.

Також Верховна Рада не підтримала скасування карантину вихідного дня.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

23 листопада президент Володимир Зеленський під час наради у своєму офісі заявив, що «карантин вихідного дня» ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

У Кабміні очікують на аналіз впливу минулих вихідних на захворюваність на коронавірусну інфекцію Covid-19 і поки що не обговорюють продовження «карантину вихідного дня».

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Як повідомлялося, в Україні за добу 24 листопада виявили 13 882 нових хворих на коронавірус. За весь час пандемії в Україні захворіло – 661 858 осіб, одужало – 307 778 осіб, летальних випадків – 11 492, проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.