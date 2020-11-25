Інфекціоніст пояснила, чи зможе карантин вихідного дня розірвати ланцюги передачі коронавірусу

Більш жорсткі обмеження потрібні, але однозначно прогнозувати, як вони спрацюють, не можна, – зазначає лікарка

«Хто відстежить, куди контактні особи, які могли заразитися у п’ятницю, підуть у вихідні?»

Дитячий інфекціоніст вищої категорії Мелітопольської міської дитячої лікарні Надія Дребот пояснила, чи зможе карантин вихідного дня знизити захворюваність на коронавірус.

В інтерв’ю «Главкому» лікарка зазначила, що у першу чергу треба більше стежити за українцями, щоб вони не переносили вірус.

«Хто відстежить, куди ці контактні, які могли заразитися у п’ятницю, підуть у вихідні? А потім, у понеділок? Нагадаю, що люди викликають до себе додому якихось знайомих медсестер, щоб вони їм щось там вкололи – часто невідомо ким і навіщо призначене. Ці медсестри ходять по домівках, переносять вірус», – наголосила медик.

Крім того, Дребот пояснила, чи зможе повний локдаун розірвати ланцюги передачі й звести нанівець спалах коронавірусу.

«Сенс такого локдауну, за великим рахунком, – це тимчасово розвантажити медичну систему, дати трохи відпочити лікарям. Більш жорсткі обмеження потрібні, але однозначно прогнозувати, як вони спрацюють, не можна. Мені б хотілось сподіватися на здоровий глузд наших людей, але я бачу, що це не про нас», – зазначає лікарка.

Нагадаємо, прем’єр Денис Шмигаль допустив повний локдаун на новорічні свята.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов також допустив локдаун на новорічні свята через ситуацію з коронавірусом в Україні.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.