Влада Німеччини вирішила продовжити локдаун до 10 січня

Фактично всі регіони країни ще «дуже далекі від цілі» – знизити кількість нових інфікувань нижче 50 на 100 тисяч упродовж семи днів

З огляду не епідеміологічну ситуацію в Німеччині керівники земельних урядів і очільниця федерального уряду дійшли згоди продовжити чинні коронавірусні обмеження до 10 січня.

Про це повідомили канцлер ФРН Ангела Меркель і глава уряду Баварії Маркус Зедер після наради з прем’єрами федеральних земель 2 грудня.

«Ми прийняли рішення продовжити частковий локдаун до 10 грудня. Ситуація не перестала бути менш напруженою, і нашим абсолютним обов’язком є захистити людей... Краще бути повністю послідовними недовгий час, ніж довго бути напівпослідовними», – заявив Зедер.

Меркель уточнила, що з 20 грудня до 10 січня будуть продовжені заходи, які діють в цей час, що дозволяють схвалені нещодавно Бундестагом поправки до Закону про захист від інфекцій. Отже ресторани, музеї та театри не зможуть відкритися до Нового року.

За словами Меркель, фактично всі регіони країни ще «дуже далекі від цілі» – знизити кількість нових інфікувань нижче 50 на 100 тисяч упродовж семи днів.

Високим є наразі рівень смертності – за 1 грудня був зафіксований рекорд – 487 випадків. Великою, попри частковий локдаун, який діє в Німеччині з 2 листопада, залишається й кількість нових інфікувань – 17 270 за добу.

Загалом з початку пандемії в Німеччині, населення якої становить близько 84 млн, захворіло, за даними Інституту Роберта Коха, 1 084 743 людей.

Раніше Меркель попередила німців про загрозу третьої хвилі Covid-19.

Нагадаємо, у Німеччині з 2 листопада діє так званий частковий локдаун, запроваджений через зростання кількості нових заражень коронавірусом. Згідно з цими правилами, обмежено контакти громадян, зачинено ресторани і бари, культурно-розважальні заклади та спортивні зали. Водночас школи і дитячі садки працюють.

Цього тижня ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини готується продовжити частковий нокдаун і в грудні, що спочатку планувався лише до кінця листопада.

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Як відомо, в Україні за добу 1 грудня коронавірусне захворювання підтвердили у 13 141 людини.

Джерело: Укрінформ