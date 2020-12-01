Меркель попередила німців про загрозу третьої хвилі Covid-19

Меркель вважає, що це може погіршити поширення Covid-19 у країні

Вона закликала громадян проявити обережність у найближчі кілька тижнів

Канцлер Німеччини Ангела Меркель попередила, що Німеччина може зіткнутися з третьою хвилею коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Зараз у Німеччині кількість нових заражень коронавірусом стабілізувався після того, як на початку листопада було введено частковий локдаун.

«Взимку нам потрібно бути дуже обережними. В іншому випадку у нас буде нова хвиля (коронавірусу – ред.)», – заявила Меркель.

Канцлер Німеччини також виступила проти планів регіональних урядів вирішити готелям приймати сім'ї на Різдво. Меркель вважає, що це може погіршити поширення Covid-19 у країні.

Зазначимо, за минулу добу в Німеччині зафіксували понад 14 тисяч нових випадків коронавірусу. З початку пандемії в країні заразилися вже більше мільйона осіб.

Нагадаємо, що п'ята країна Європи зафіксувала понад мільйон заражень на коронавірус.

Крім того, влада Німеччини продовжила частковий локдаун.

Нагадаємо, у Німеччині з 2 листопада діє так званий частковий локдаун, запроваджений через зростання кількості нових заражень коронавірусом. Згідно з цими правилами, обмежено контакти громадян, зачинено ресторани і бари, культурно-розважальні заклади та спортивні зали. Водночас школи і дитячі садки працюють.

Цього тижня ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини готується продовжити частковий нокдаун і в грудні, що спочатку планувався лише до кінця листопада.