Рішення про проведення різдвяного ярмарку ще не прийнято, - заступник мера

У місті зроблять акцент на проведенні невеликих заходів

Львів вирішив відмовитися від масових заходів під час Різдва і Нового року, натомість акцентр зроблять на менших заходах у невеликих локаціях. Про це повідомив заступник мера міста з питань розвитку Андрій Москаленко, повідомляє Львівська міська рада.

«Місто відмовиться від проведення масштабних подій, як це було раніше, і закликаємо різні організації також відмовитися від великих заходів. Натомість головний акцент буде на проведення менших заходів у невеликих локаціях, які все одно дозволять людям відчути дух Різдва. Мова йде про встановлення різдвяної шопки, Дідуха, тощо», ─ сказав Москаленко.

Він також закликав і різні організації вчинити подібним чином.

Заступник міського голови поінформував, що рішення про проведення різдвяного ярмарку ще не прийнято.

Як повідомлялося, наприкінці листопада міський голова Львова Андрій Садовий говорив, що запроваджувати локдаун на різдвяні свята у місті не можна, адже у цей час «завжди особлива атмосфера». Він стверджував, що уряд повинен запроваджувати «індивідуальний» локдаун, що буде враховувати специфіку кожного регіону.

Нагадаємо, Шмигаль повідомив про карантинні обмеження у святкові дні. Він стверджує, що мери міст обласного значення та голови ОДА згодні з забороною або введенням часткових обмежень щодо роботи святкових ярмарків.

«Майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів. Встановлення міської новорічної ялинки з рядом обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування», ─ додав прем'єр.

2 грудня, уряд скасував карантин вихідного дня.

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

В Україні з 14 листопада діяв «карантин вихідного дня». Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

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