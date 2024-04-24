Влада Риги закликала жителів міста облаштовувати підвали будинків під укриття

Прибирання підвалів задля облаштування укриття має бути узгоджене з керуючими будинками, оскільки необхідно також забезпечити збирання вивезеного сміття

Міське самоврядування почне давати містянам рекомендації, як правильно пристосувати приміщення для створення укриттів

Ризька міська рада планує упорядкувати підвали кількох муніципальних будівель і запрошує жителів навести лад у своїх підвалах, щоб пристосувати їх до вимог цивільної оборони. Про це повідомляє LSM.

Один з підвалів муніципалітет планує упорядкувати вже 27 квітня, він знаходиться в Ризькій 49-й середній школі на вулиці Криш'яня Валдемара, 65. У спортивному комплексі школи відбудеться пресконференція, в якій візьме учать керівництво школи, а також мер міста та керівники департаментів.

Під час пресконференції можна буде завітати до підвалу будівлі, де представники самоврядування дадуть рекомендації, як правильно пристосувати приміщення для створення укриттів.

У день толоки співробітники самоврядування також упорядкують підвал муніципальної будівлі поряд з основною школою «Рідзе» на бульварі Зігфріда Ганни Мейровиця, 1, та приміщення центру соціальної допомоги «Межціємс», демонструючи, як можна пристосувати підвал до вимог цивільної оборони.

Самоврядування просить мешканців очищати підвали від сміття, уламків, небезпечних речовин, конструкцій та предметів з гострими краями. Прибирання підвалів має бути узгоджене з керуючими будинками, оскільки необхідно також забезпечити збирання вивезеного сміття.

Нагадаємо, уряд Латвії має намір допомогти Збройним силам України у зміцненні системи протиповітряної оборони.

Також уряд Латвії затвердив новий держстандарт освіти, згідно з яким російську мову поступово припинять вивчати у школах країни як другу іноземну. Кабмін Латвії схвалив правила про держстандарт основної освіти та зразків програм основної освіти. Цей документ передбачає поетапне виведення російської з переліку мов, які можуть вивчатися у школах як друга іноземна.

Школярі, які обрали російську другою іноземною до 1 вересня 2025 року, зможуть продовжувати її вивчення до випуску. Натомість школярі, які зараз вивчають російську і не хочуть продовжувати, можуть просто відмовитися від предмета.