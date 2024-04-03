Шмигаль назвав суму військової допомоги, яку Естонія надала Україні з початку вторгнення

Естонія відіграє лідерську роль у євроатлантичній та європейській інтеграції України

З початку повномасштабної війни Естонія виділила Україні військову допомогу на суму більш ніж 520 млн євро, що складає приблизно 1,4% від естонського ВВП. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас.

Прем'єр подякував уряду Естонії за розробку «Стратегії перемоги України», яка передбачає щорічну оборонну допомогу Україні в розмірі 0,25% ВВП протягом наступних 4 років.

Шмигаль зазначив, що Естонія відіграє лідерську роль у євроатлантичній та європейській інтеграції України. Вже в найближчі місяці очікується початок перемовин про вступ України до ЄС.

Окрім того, прем'єри детально обговорили те, як Росія буде компенсувати завданих Україні збитків. На сьогодні Естонія вже завершила розробку механізму компенсації, який передбачає використання російських коштів на українські потреби.

Нагадаємо, правляча «Партія реформ» в Естонії представить найближчим часом законопроєкт, яким передбачається позбавлення громадян Росії права голосу на муніципальних виборах.

«Найближчим часом Партія реформ подасть до парламенту законопроєкт, що дає змогу позбавляти громадян третіх країн права голосу на виборах до місцевих органів самоврядування, без внесення змін до Конституції» – заявив у понеділок на Естонському телебаченні член фракції реформістів Пяртель-Пеетер Пере.

Як повідомлялося, Естонія розробила стратегію допомоги Україні на 120 млрд євро. У стратегії детально розписано, на що будуть витрачені ці гроші – в основному йдеться про оборонну техніку та боєприпаси. Частина цієї суми може бути профінансована за рахунок єврооблігацій, для чого Європейська комісія може залучити кошти з фінансових ринків і використати групу з 27 країн-членів ЄС як гарантію.