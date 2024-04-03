Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Шмигаль назвав суму військової допомоги, яку Естонія надала Україні з початку вторгнення

Катерина Іванова
glavcom.ua
Шмигаль назвав суму військової допомоги, яку Естонія надала Україні з початку вторгнення
Прем'єр подякував уряду Естонії за розробку «Стратегії перемоги України», яка передбачає щорічну оборонну допомогу Україні
фото: Stenbocki maja / CC BY-NC 2.0

Естонія відіграє лідерську роль у євроатлантичній та європейській інтеграції України

З початку повномасштабної війни Естонія виділила Україні військову допомогу на суму більш ніж 520 млн євро, що складає приблизно 1,4% від естонського ВВП. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас. 

Прем'єр подякував уряду Естонії за розробку «Стратегії перемоги України», яка передбачає щорічну оборонну допомогу Україні в розмірі 0,25% ВВП протягом наступних 4 років.

Шмигаль зазначив, що Естонія відіграє лідерську роль у євроатлантичній та європейській інтеграції України. Вже в найближчі місяці очікується початок перемовин про вступ України до ЄС.

Окрім того, прем'єри детально обговорили те, як Росія буде компенсувати завданих Україні збитків. На сьогодні Естонія вже завершила розробку механізму компенсації, який передбачає використання російських коштів на українські потреби. 

Нагадаємо, правляча «Партія реформ» в Естонії представить найближчим часом законопроєкт, яким передбачається позбавлення громадян Росії права голосу на муніципальних виборах.

«Найближчим часом Партія реформ подасть до парламенту законопроєкт, що дає змогу позбавляти громадян третіх країн права голосу на виборах до місцевих органів самоврядування, без внесення змін до Конституції» – заявив у понеділок на Естонському телебаченні член фракції реформістів Пяртель-Пеетер Пере.

Як повідомлялося, Естонія розробила стратегію допомоги Україні на 120 млрд євро. У стратегії детально розписано, на що будуть витрачені ці гроші – в основному йдеться про оборонну техніку та боєприпаси. Частина цієї суми може бути профінансована за рахунок єврооблігацій, для чого Європейська комісія може залучити кошти з фінансових ринків і використати групу з 27 країн-членів ЄС як гарантію.

Читайте також:

Теги: росія міністр гроші Естонія боєприпаси самоврядування Денис Шмигаль законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ава Азаматова – людина, що була взірцем боротьби із радянською владою за повернення і пережила утиски у Криму з 1967-го, тепер виправдовує російську окупацію»
Що Київ насправді зробив для кримських татар. Відповідь на одну велику брехню
14 березня, 06:55
Як Путін залучатиме людські ресурси на війну з Україною і чи вдасться до загальної мобілізації – питання, яке хвилює значну частину російського суспільства
Сміятися чи плакати. Чи буде у Росії масова мобілізація?
1 квiтня, 18:25
Мозирський НПЗ – сучасне підприємство, розташоване за 28 км від кордону з Україною
Як Білорусь може стати нафтовою мішенню Росії
21 березня, 09:49
Росія лише хоче здаватися цивілізованою країною
«Російська демократія». Чому Кремль продовжує нести маячню?
7 березня, 19:41
Якщо не буде проблем, то боєприпаси прибудуть в Україну за декілька тижнів
Президент Чехії назвав терміни передачі Україні 800 тис. боєприпасів
11 березня, 01:50
Єдиним наслідком блокування перевезень через Польщу є те, що поляки втратили дохід від транзиту
Блокада українського експорту. Український міністр здивований вимогами поляків
21 березня, 18:37
Окупанти обстріляли ракетами Дніпровську ГЕС
Атака на Дніпровську ГЕС: яка зараз ситуація на станції
22 березня, 08:20
Увечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина
Іран попереджав РФ про загрозу терактів перед подіями у «Крокусі» – Reuters
1 квiтня, 15:31
Кличко застерігає, що Київ знову може стати мішенню для російських військ
«Київ залишається метою для Путіна»: Кличко повідомив, що потрібно для захисту міста
1 квiтня, 14:22

Економіка

Китай «завалило» імпортною дешевою кукурудзою – Bloomberg
Китай «завалило» імпортною дешевою кукурудзою – Bloomberg
Шмигаль назвав суму військової допомоги, яку Естонія надала Україні з початку вторгнення
Шмигаль назвав суму військової допомоги, яку Естонія надала Україні з початку вторгнення
Землетрус на Тайвані зупинив роботу найбільшої компанії з виробництва чипів
Землетрус на Тайвані зупинив роботу найбільшої компанії з виробництва чипів
Скільки російських грошей заморозили країни ЄС: єврокомісар назвав вражаючу суму
Скільки російських грошей заморозили країни ЄС: єврокомісар назвав вражаючу суму
Астраханський газопереробний завод зупинився через аварію
Астраханський газопереробний завод зупинився через аварію
Forbes оголосив про рекордну кількість російських мільярдерів у рейтингу за 2024 рік
Forbes оголосив про рекордну кількість російських мільярдерів у рейтингу за 2024 рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
ООН засудила атаку безпілотників на Татарстан. Зеленський відповів
80K
Сонячна енергетика стала загрозою для екології цілого континенту – The Guardian
59K
ООН засудила атаку дронів на Татарстан
24K
Чому українські біженці не працюють? Німеччина озвучила важливу проблему
8593
Бразилія пропонує надати Путіну імунітет від переслідування Гаазького суду – Reuters
8590
Генштаб повідомив, скількох строковиків буде звільнено в запас

Новини

СБУ оголосила підозру понад 25 колаборантам із «МВС Херсонської області»: список зрадників
Сьогодні, 17:26
Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексглави Кримської митрополії Лазаря
Сьогодні, 16:21
Українка перемогла у всесвітньому конкурсі фотографій
Сьогодні, 15:46
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Вчора, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Вчора, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua