Промисловці і підприємці скликають надзвичайний з’їзд

В УСПП на позачерговому надзвичайному з'їзді представлять План дій для підвищення самодостатності економіки України

На позачерговому надзвичайному з'їзді буде представлено план підвищення самодостатності економіки України

Правління Українського союзу промисловців і підприємців та Рада Об’єднання організацій роботодавців України провели засідання, на якому ухвалено рішення про проведення позачергового надзвичайного з'їзду за участю представників парламенту, уряду, Офісу президента, місцевого самоврядування, об'єднань промисловців, підприємців і роботодавців, НАНУ, профспілок. З’їзд має відбутися у другому кварталі цього року і буде присвячений посиленню ресурсної фінансової бази української економіки для подальшого протистояння ворогу та забезпечення життєдіяльності суспільства.

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Представники Українського союзу промисловців і підприємців наголошують: наразі державний бюджет критично залежний від зовнішньої фінансової допомоги: 50% витрат очікується покрити саме за рахунок цих коштів (грантів, позик, кредитів тощо). Поруч із тим, зростають ризики зменшення зовнішньої допомоги, наприклад, Конгрес США зволікає із рішенням по виділенню пакета на $60 млрд для України ще з осені минулого року і прогресу не очікується принаймні до середини квітня

Зростання ВВП також повільне: за офіційними прогнозами, у цьому році не перевищить 4%, а наступному становитиме менше 6%. Це не дозволить компенсувати втрати, отримані від повномасштабної війни («мінус» 29% ВВП у 2022 році).

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У зв’язку з цим бізнес, промисловці, підприємці, роботодавці, громадські організації виходять із ініціативою розробки Плану дій для збереження стійкості економіки та підвищення її самодостатності, у тому числі на основі реалізації національної економічної платформи «Зроблено в Україні».

«Маємо напрацювати конкретний алгоритм дій: що потрібно зробити в податковій сфері, питаннях доступу виробників до фінансових ресурсів, локалізації виробництва тощо, з тим, щоби отримати більш суттєві показники зростання ВВП, платоспроможності внутрішнього ринку і нашої спроможності підвищити відсоток самозабезпечення держбюджету», – наголосив президент УСПП Анатолій Кінах.

Він повідомив, що більшість пропозицій від ділового сектору опрацьовуються на Антикризовому штабі стійкості економіки в умовах воєнного стану, що працює на майданчику УСПП.

Штаб вже надав рекомендації парламенту, уряду, Офісу президента, РНБО, Нацбанку щодо розвитку гірничо-металургійної галузі (падіння у 2022 році на 63%), агропереробки (особливо на фоні проблем з блокуванням польського кордону), транспортної інфраструктури, машинобудування, ресурсного забезпечення підприємців, зайнятості, збереження і розвитку трудового потенціалу.

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УСПП та Антикризовий штаб розпочали підготовку переліку конкретних заходів з реалізації указів президента щодо запуску економічної платформи «Зроблено в Україні», спільної заяви уряду та бізнес-асоціацій щодо поглиблення співпраці.

УСПП та Антикризовий штаб наголошують, що працюючи над втіленням у життя платформи «Зроблено в Україні», залученням міжнародних інвесторів у проєкти із відбудови України, стикнулися зі спробою блокування своєї роботи з боку окремих представників Секретаріату Кабінету міністрів.

Наразі ситуація вирішується у правовому полі, а діловий союз продовжує свою діяльність, спрямовану на підтримку вітчизняних виробників і експортерів, пошуку ресурсної бази для протидії агресії РФ, запуску проєктів із відновлення України та модернізації ключових галузей її економіки.