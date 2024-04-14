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В Україні здорожчала комуналка: вартість якої послуги зросла найбільше

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Україні здорожчала комуналка: вартість якої послуги зросла найбільше
Електроенергія за рік здорожчала на 69,7%
фото з відкритих джерел

Вартість деяких комунальних послуг зменшилася

В Україні вартість комунальних послуг за рік – від березня 2023 року до березня 2024 року – загалом зросла на 12,8%. Про це пише Держстат.

Електроенергія, до прикладу, здорожчала на 69,7%. Проте послуги водопостачання здешевшало на 0,8%.

В Україні здорожчала комуналка: вартість якої послуги зросла найбільше фото 1

Які ще послуги здорожчали:

  • послуги з управління багатоквартирними будинками – на 5,1%;
  • утримання та ремонт житла – 3,1%;
  • прибирання сміття – 1,6%.

Тарифи не змінились на:

  • природний газ;
  • гарячу воду та опалення.

Що подешевшало:

  • водопостачання на 0,8%;
  • каналізація – на 0,5%.

Нагадаємо, уряд не виключає ймовірність підвищення тарифу на електроенергію для населення. Причина цьому – весняні атаки РФ на енергетичні об’єкти України.

Також голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк заявив, що через нестабільну ситуацію сьогодні неможливо однозначно говорити про зміни тарифу на електроенергію для населення. 

Раніше Галущенко запевнив, що щонайменше до 1 травня 2024 року вартість електроенергії для населення залишиться без змін.

До слова, наприкінці січня нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк заявив, що тариф на електрику для побутових споживачів цьогоріч можуть підвищити до 6 грн/кВт-год, тобто вдвічі. За його словами, таке рішення дало б змогу двом державним компаніям припинити дотувати населення і за рік назбирати грошей для добудови 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, початку будівництва Укргідроенерго Канівської ГАЕС.

Теги: населення Держстат комуналка сміття опалення ремонт водопостачання послуги Сергій Нагорняк Укргідроенерго НКРЕКП

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