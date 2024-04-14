В Україні здорожчала комуналка: вартість якої послуги зросла найбільше

Електроенергія за рік здорожчала на 69,7%

Вартість деяких комунальних послуг зменшилася

В Україні вартість комунальних послуг за рік – від березня 2023 року до березня 2024 року – загалом зросла на 12,8%. Про це пише Держстат.

Електроенергія, до прикладу, здорожчала на 69,7%. Проте послуги водопостачання здешевшало на 0,8%.

Які ще послуги здорожчали:

послуги з управління багатоквартирними будинками – на 5,1%;

утримання та ремонт житла – 3,1%;

прибирання сміття – 1,6%.

Тарифи не змінились на:

природний газ;

гарячу воду та опалення.

Що подешевшало:

водопостачання на 0,8%;

каналізація – на 0,5%.

Нагадаємо, уряд не виключає ймовірність підвищення тарифу на електроенергію для населення. Причина цьому – весняні атаки РФ на енергетичні об’єкти України.

Також голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк заявив, що через нестабільну ситуацію сьогодні неможливо однозначно говорити про зміни тарифу на електроенергію для населення.

Раніше Галущенко запевнив, що щонайменше до 1 травня 2024 року вартість електроенергії для населення залишиться без змін.

До слова, наприкінці січня нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк заявив, що тариф на електрику для побутових споживачів цьогоріч можуть підвищити до 6 грн/кВт-год, тобто вдвічі. За його словами, таке рішення дало б змогу двом державним компаніям припинити дотувати населення і за рік назбирати грошей для добудови 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, початку будівництва Укргідроенерго Канівської ГАЕС.