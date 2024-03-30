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У Києві пройшов тренінг для регіональних активістів: громадянська журналістика в умовах війни:

Дарія Демяник
glavcom.ua
У Києві пройшов тренінг для регіональних активістів: громадянська журналістика в умовах війни:
У Києві пройшов тренінг для громадських журналістів з регіонів
фото: stopcor.org

До столиці приїхали представники антикорупційної організації з різних куточків України

29 та 30 березня у столиці пройшов дводенний тренінг для регіональних представників громадського об'єднання «Стоп корупції» на тему «Громадянська журналістика в умовах війни: стійкість і відновлення українських громад». У заході взяли участь близько двох десятків активістів з Харківщини, Чернівців, Чернігівщини, Тернополя, Дніпра, Хмельницьку, Броварів, Львівщини, Миколаївщини та Кременчука. Про це повідомили у центральному офісі антикорупційної організації.

У перший день тренінгу учасників навчання привітали співзасновники «Стоп корупції» журналіст Роман Бочкала і юрист Богдан Хмельницький, а також голова правління організації Ігор Бондарчук.

«Корупціонери були б раді, якби інститути громадянського суспільства в Україні були згорнуті, якби ми всі перетворилися на народонаселення, на худобу, вибачте, як це все на Росії відбувається. І тому ми не можемо це собі дозволити. І тому нам треба частіше зустрічатися… Всі 96 осередків, які має на сьогодні Всеукраїнська громадська організація «Стоп корупції» – це реально крутий капітал, це головне надбання за ці 10 років. Тому не маємо права зупинятися, маємо рухатись далі», – зазначив співзасновник організації Роман Бочкала.

Богдан Хмельницький додав, що центральний офіс «Стоп корупції» завжди радий допомогти і підставити плече регіональним осередкам, якщо є така потреба.

«Юридична допомога, життєва допомога, людська допомога. Знайте, що ми є у вас, і дуже раді, що ви є у нас», – зазначив він.

Голова правління громадської організації Ігор Бондарчук зауважив, що такі зустрічі – це певний тімбілдінг, а також можливість обмінятися досвідом, механізмами громадської діяльності. Він підкреслив, що дуже важливо, що навіть під час війни регіональні осередки не припиняють активно працювати.

«Ми хочемо дати вам нові знання, які вже освоїли за цей час, хочемо також, щоб ви теж були відкритими: які є ситуації, обставини на місці, ми готові також підтримувати і у контексті волонтерської діяльності, і у контексті військової, і у контексті антикорупційної нашої профільної», – підкреслив Бондарчук.

Мета тренінгу – підняти рівень публічності, медійності і впізнаваності регіональних осередків. Бо медійність формує вплив: чим вище медійність, тим більше впливу у громадах, і тим більше регіональні активісти, громадянські журналісти зможуть зробити у своїх регіонах.

«Наша мета – допомогти вам стати лідерами громадської думки у ваших регіонах. Щоб до вас прислухались, щоб ви могли впливати на життя громади», – зазначила шеф-редакторка інформаційного порталу «СтопКор» Марина Тітова.

Під час відкриття тренінгу керівництво організації оголосило про реєстрацію нового осередку «Стоп корупції» у Дніпрі.

У перший день навчання відбулись робочі наради із редакторами «СтопКору», під час яких громадянські журналісти з регіонів розповіли про актуальні теми, над якими вони працюють, а також обмінялись досвідом роботи.

Шеф-редакторка інформаційного порталу «СтопКор» та СК Лайф Марина Тітова та журналістка Дар’я Донцова, яка веде рубрику «Відверті» провели тренінг на тему «Інтерв’ю як жанр журналістики».

Також учасники навчальної програми мали змогу дізнатись, як просувати контент у соцмережах з майстер-класу директорки PR-агенції People media Вікторії Барабаш.

У суботу, 30 березня, представники регіональних осередків «Стоп корупції» дізналися, як створити сюжет на 3-5 хвилин, маючи при собі лише мобільний телефон і ноутбук, а також ознайомляться з особливостями соціальної мережі «ТікТок». А допоможе їм у цьому журналіст та фахівець із контенту у ТікТок Артем Ребров.

Також у представників регіональних осередків пройшов тренінг із використання Штучного інтелекту у роботі громадянського журналіста. Тренер, фахівець із ШІ, Богдан Щербаков розповів, як штучний інтелект допомагає в аналітиці, генерації тексту та картинок.

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Після закінчення дводенного тренінгу усі учасники отримали відповідні сертифікати.

Нагадаємо, ВГО «Стоп корупції» наразі налічує 96 регіональних осередків, для яких періодично проводяться різні навчальні програми. Зокрема, навесні та влітку 2023 року пройшов масштабний тримодульний тренінг із особливостей висвітлення процесів відновлення громад, у якому взяли участь як громадських активістів із різних куточків України, так і представники самоврядування громад.

Теги: Київ активісти самоврядування штучний інтелект

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