Латвія передасть Україні засоби ППО малої дальності

Які саме засоби ППО може передати Латвія українським військовим, поки невідомо

Уряд Латвії має намір допомогти Збройним силам України у зміцненні системи протиповітряної оборони. Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс під час брифінгу 22 квітня.

За його словами, Латвія готова надати Україні засоби ППО малої дальності. «Є країни, які допомагають Україні системами Patriot, є країни, які не мають цих систем, але водночас мова йде не лише про них. Якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, говоримо про досить широкий спектр різних систем. Тому Латвія також готова надати засоби ППО малої дальності», – сказав Спрудс.

Міністр не уточнив, які саме засоби ППО може передати Латвія українським військовим.

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Українські можливості протиповітряної оборони залишаються обмеженими та деградованими, дозволяють російським літакам вільно діяти без загрози на певних критичних ділянках фронту. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські мілблогери нещодавно поповнили численні фрагменти відеоматеріалів, у тому числі 19 квітня, на яких показано, як російські літаки Су-25 і Су-34 діють на низьких висотах поблизу Часового Яру Донецької області та завдають ударів по українських позиціях, щоб підтримати просування Росії в цьому районі. мілблогери хвалили російську авіацію за те, що вони дозволили Росії відносно швидко просуватися в цьому районі принаймні з кінця березня 2024 року.

Здатність російської авіації діяти на глибині понад 100 кілометрів в українському повітряному просторі поблизу лінії фронту, не зазнаючи значних втрат, свідчить про те, що українська протиповітряна оборона в цьому районі наразі недостатня, щоб стримувати або перешкоджати російським літакам діяти на лінії фронту.

Нагадаємо, клька країн НАТО взяли на себе зобов'язання поставити Україні більше систем протиповітряної оборони (ППО), які будуть оголошені найближчим часом. Про це повідомляє Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За інформацією Генсека, міністри оборони країн НАТО домовились посилити та надати подальшу військову підтримку, в тому числі більше засобів ППО.

До слова, Європейський Союз може викупити системи Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть передавати Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє The Guardian. За словами посадовця, Євросоюз знає, що багато країн мають запаси систем Patriot.