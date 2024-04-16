Зеленський: Ми дякуємо всім лідерам і державам, які за цей тиждень висловили свою готовність узяти участь у саміті у Швейцарії

Зеленський повідомив про посилену підготовку до першого Глобального саміту миру в червні

Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Про це у вечірньому звернення повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, українські урядовці наразі активно працюють заради більших можливостей України у світі, зокрема у відносинах із партнерами. Зеленський наголосив, що варто досягти справжньої рівності в захисті від терору, а це станеться тоді, коли в Україні, у Європі, і в інших частинах світу діятимуть однакові правила щодо проявів тероризму.

«За ці два дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти – тут, у Європі, і на Близькому Сході, – різні рівні загроз, різний повітряний простір. Хоча однакові «шахеди» та балістика… Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні, хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо. Повинні цінувати. Повинні захищати на одному рівні від терору», – наголосив гарант.

Зеленський зауважив, що в країні зараз посилено працюють, щоб зробити результативним перший Глобальний саміт миру в червні. За його словами, саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім, аби Статут ООН, його цілі та принципи справді запрацювали.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.

Також глава держави засудив плани спікера Палати представників Майка Джонсона винести на голосування окремий законопроєкт про фінансування допомоги лише Ізраїлю. Він зауважив, що відповідний крок є проявом чистої політики та стане ганьбою для світу й демократії.

«Ну, якщо Конгрес буде ділити цю допомогу після всього, що сталося, буде ділити на ізраїльську та українську, то це означає, що це питання виборів у Сполучених Штатах», – пояснив він.

Зеленський зауважив, що якщо Україна програє у війні, Росія піде війною на країни НАТО, що призведе до загибелі вже американських солдатів, яким доведеться захищати свої землі.