Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО

Катерина Іванова
glavcom.ua
Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО
Зеленський: Ми дякуємо всім лідерам і державам, які за цей тиждень висловили свою готовність узяти участь у саміті у Швейцарії
фото: Офіс президента України

Зеленський повідомив про посилену підготовку до першого Глобального саміту миру в червні

Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Про це у вечірньому звернення повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, українські урядовці наразі активно працюють заради більших можливостей України у світі, зокрема у відносинах із партнерами. Зеленський наголосив, що варто досягти справжньої рівності в захисті від терору, а це станеться тоді, коли в Україні, у Європі, і в інших частинах світу діятимуть однакові правила щодо проявів тероризму.

«За ці два дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти – тут, у Європі, і на Близькому Сході, – різні рівні загроз, різний повітряний простір. Хоча однакові «шахеди» та балістика… Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні, хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо. Повинні цінувати. Повинні захищати на одному рівні від терору», – наголосив гарант.

Зеленський зауважив, що в країні зараз посилено працюють, щоб зробити результативним перший Глобальний саміт миру в червні. За його словами, саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім, аби Статут ООН, його цілі та принципи справді запрацювали.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.

Також глава держави засудив плани спікера Палати представників Майка Джонсона винести на голосування окремий законопроєкт про фінансування допомоги лише Ізраїлю. Він зауважив, що відповідний крок є проявом чистої політики та стане ганьбою для світу й демократії.

«Ну, якщо Конгрес буде ділити цю допомогу після всього, що сталося, буде ділити на ізраїльську та українську, то це означає, що це питання виборів у Сполучених Штатах», – пояснив він.

Зеленський зауважив, що якщо Україна програє у війні, Росія піде війною на країни НАТО, що призведе до загибелі вже американських солдатів, яким доведеться захищати свої землі.

Читайте також: Зеленський: «Шахеди» в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу
Теги: законопроєкт саміт закон статут фінансування Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента правила росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Верховна Рада хоче навести лад з обліком військовозобов’язаних і демобілізацією військових. Процес рухається повільно
Муки мобілізації. За що «воюють» нардепи Війна і право
18 березня, 09:45
Комітет Ради відхилив електронні повістки та підтримав електронний кабінет як право, а не обов’язок
Депутати розглянули 600 правок до законопроєкту про мобілізацію: що відомо
20 березня, 10:55
Раніше республіканка Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера Палати представників Майка Джонсона
Звільнення з посади або допомога Україні. Демократи зробили пропозицію спікеру Джонсону
22 березня, 22:05
Для українських дітей у польських школах запровадять спеціальні уроки української мови
Міносвіти Польщі запроваджує зміни щодо навчання українських дітей: деталі
4 квiтня, 21:34
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто підтвердив, що Італія буде підтримувати Україну
Міністр оборони Італії закликав до відкритого діалогу з Росією
5 квiтня, 13:59
Республіканка Марджорі Тейлор Грін ініціює відсторонення спікера палати представників Майка Джонсона
CNN: Соратниця Трампа має намір зірвати допомогу Україні
7 квiтня, 02:45
Працівникам телемарафону збережено бронювання від мобілізації
Працівникам телемарафону збережено бронювання від мобілізації
8 квiтня, 13:16
Генеральний штаб ЗСУ хоче, аби демобілізаційні норми були розглянуті в окремому законопроєкті
Міноборони повідомило, чому із мобілізаційного законопроєкту прибрали демобілізацію
10 квiтня, 18:50
Макрон: Олімпізм дозволяє країнам та спортсменам, які не згодні один з одним, примиритися
Макрон назвав справедливим рішення МОК про допуск росіян до Олімпіади
Вчора, 12:52

Політика

«Уявіть, що б з ним було в Росії». Соратник Зеленського присоромив Кличка
«Уявіть, що б з ним було в Росії». Соратник Зеленського присоромив Кличка
Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО
Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО
Омбудсмен відреагував на прийнятий мобілізаційний закон
Омбудсмен відреагував на прийнятий мобілізаційний закон
НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого
НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого
Уряд спростив отримання статусу людини з інвалідністю
Уряд спростив отримання статусу людини з інвалідністю
Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію
Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
30K
Рекордний паводок. Президент Казахстану втер носа Путіну
8899
Данило Гетманцев: Прикривати меншими донатами несплату податків – це звичайне мародерство
6372
Збірна України перемогла на Чемпіонаті світу з хокею, протест у Тбілісі: головне за ніч
5293
16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5119
Україна на порозі фруктової кризи: садівники назвали причини

Новини

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
Вчора, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
Вчора, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Вчора, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Вчора, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua