Одна з країн НАТО повертає обов'язкову військову службу через загрози з боку Росії

Як зазначив міністр оборони, повернення до призову буде поступовим та розраховано на п'ять років, поки система призову не вийде на заплановані об'єми

Чоловіки, які відмовлятимуться служити, можуть бути оштрафовані або ж відправлені до в'язниці

Латвія відновлює призов до армії для чоловіків від 18 до 27 років, щоб утримати росію від вторгнення до Європи. Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міноборони Латвії планує відмовитись від виключно контрактної армії на яку перейшли у 2007 році після вступу у НАТО. Зазначається, що Латвія пішла на такий крок, щоби посилити свою оборонну готовність, збільшити розірви та поповнити арсенал зброї на тлі російської агресії.

«Ми маємо бути в такому стані готовності, щоб російські генерали та російські політичні класи ясно бачили, що рух до Європи неможливий», – сказав міністр закордонних справ Каріньш.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тепер усі чоловіки призовного віку, крім осіб, які мають проблеми зі здоров'ям, батьків-одинаків та людей з подвійним громадянством, мають відслужити один рік. Нововведення стосуються і тих, хто живе за кордоном.

Чоловіки, які відмовлятимуться служити, можуть бути оштрафовані або ж відправлені до в'язниці.

Нагадаємо, Латвія оголосила про новий пакет допомоги Україні. Зокрема, Рінкевичс та Зеленський підписали меморандуми про співпрацю у військові сфері, у тому ж числі щодо виготовлення дронів, які є важливими для України.

«Буде також міжурядова угода щодо допомоги України. Раніше Сейм проголосував надати більше ніж 500 млн євро на програму з реконструкції протягом 3 років - програма буде концентруватися на Чернігівську область», – додав президент Латвії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Латвія розпочала депортацію близько тисячі росіян.

Як зазначається, щоб проживати в Латвії, росіяни мали скласти тест на знання мови або подати заяву на отримання іншого типу посвідки на проживання. Усі, хто не відповідає цим критеріям, отримали лист, де їх просять упродовж двох тижнів залишити країну або оформити легальне перебування в ній.