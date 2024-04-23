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Латвія відмовляється від вивчення російської мови у школах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Латвія відмовляється від вивчення російської мови у школах
Кабмін Латвії схвалив правила про держстандарт основної освіти та зразків програм основної освіти
фото з відкритих джерел

Школярі, які зараз вивчають російську і не хочуть продовжувати, можуть просто відмовитися від предмета

Уряд Латвії затвердив новий держстандарт освіти, згідно з яким російську мову поступово припинять вивчати у школах країни як другу іноземну. Про це повідомляє Delfi.

Кабмін Латвії схвалив правила про держстандарт основної освіти та зразків програм основної освіти. Цей документ передбачає поетапне виведення російської з переліку мов, які можуть вивчатися у школах як друга іноземна.

Школярі, які обрали російську другою іноземною до 1 вересня 2025 року, зможуть продовжувати її вивчення до випуску. Після цього терміну з п'ятого класу другою іноземною можна буде обирати тільки якусь із мов країн-членів ЄС, Європейської економічної зони та інших країн, з якими є відповідні міжурядові угоди про освіту. Російська мова до цього переліку не входить. 

Натомість школярі, які зараз вивчають російську і не хочуть продовжувати, можуть просто відмовитися від предмета.

Видання зазначає, найчастіше латвійські школярі починають з 1 класу вчити як іноземну мову англійську, а з 4-го класу обирають собі другу іноземну. Теоретично це можуть бути найпоширеніші європейські мови, проте на практиці дуже часто такою мовою стає російська – не завжди через вибір учнів, а й через те, що у школах не вистачає викладачів інших мов. 

За даними Міносвіти Латвії, російська викладається як друга іноземна у майже половині шкіл країни. При цьому, у деяких школярів середньої школи взагалі не має іншої альтернативи для другої іноземної. Зокрема, перехідний період, встановлений рішенням, пояснюють необхідністю дати час на адаптацію і підготувати викладачів, яких зараз бракує.

Нагадаємо, лише 3% опитаних громадян України вважають, що російська мова має отримати статус другої державної.

Як повідомлялося, у лютому 2023 року більшість українців (52%) проти вивчення російської мови в школах у будь-якому вигляді. Ще чотири роки тому таку думку поділяли лише 8% українців.

До слова, вже 17 липня набуває чинності шостий пункт восьмої частини закону «Про медіа». Він передбачає, що недержавна мова в ефірах буде дозволена лише для вживання учасниками програм сталих виразів, коротких фраз чи окремих слів.

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Теги: мова Латвія освіта уряд школярі

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