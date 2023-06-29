Влада Росії вперше визнала втрати через операції партизанів на Білгородщині
Російський чиновник розповів про втрати серед росіян під час рейдів проукраїнських підрозділів «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» у Бєлгородську область
У ході бойових дій у Бєлгородській області на початку червня загинули щонайменше 14 російських загарбників із сусідньої Псковської області. Про це заявив губернатор Псковщини Михайло Ведерніков у своєму відеозверненні в Telegram.
«Похорон проходив минулого і цього тижня. На жаль, це не останні жалобні заходи. На цей момент нам відомо як мінімум про 14 загиблих у ті дні», – розповів чиновник.
За його словами, ще 10 солдатів потрапили у полон. Із них трьох уже повернули.
Таким чином псковський губернатор уперше повідомив про втрати серед росіян під час рейдів проукраїнських підрозділів «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» у Бєлгородську область.
Нагадаємо, після рейдів російських добровольців до прикордоння РФ у країні-агресорці вирішили відродити прикордонні війська, які ще на початку свого президентства ліквідував Путін.
До слова, на початку червня начальник штабу РДК Олександр з позивним «Фортуна» розповів, що в Білгородській області збройні сили РФ нарощують спротив операції «Російського добровольчого корпусу», який воює з путінським режимом у Росії. Він заявляв, шо російська армія не контролює районний центр Шебекіна.
Напередодні добровольці зайшли у передмістя Шебекіна на Білгородщині.
Крім того, легіон «Свобода Росії» показав бої з окупантами на Білгородщині.
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