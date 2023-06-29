Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Влада Росії вперше визнала втрати через операції партизанів на Білгородщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Влада Росії вперше визнала втрати через операції партизанів на Білгородщині
Командир РДК
фото: armyinform.com.ua

Російський чиновник розповів про втрати серед росіян під час рейдів проукраїнських підрозділів «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» у Бєлгородську область

У ході бойових дій у Бєлгородській області на початку червня загинули щонайменше 14 російських загарбників із сусідньої Псковської області. Про це заявив губернатор Псковщини Михайло Ведерніков у своєму відеозверненні в Telegram.

«Похорон проходив минулого і цього тижня. На жаль, це не останні жалобні заходи. На цей момент нам відомо як мінімум про 14 загиблих у ті дні», – розповів чиновник.

За його словами, ще 10 солдатів потрапили у полон. Із них трьох уже повернули.

Таким чином псковський губернатор уперше повідомив про втрати серед росіян під час рейдів проукраїнських підрозділів «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» у Бєлгородську область. 

Нагадаємо, після рейдів російських добровольців до прикордоння РФ у країні-агресорці вирішили відродити прикордонні війська, які ще на початку свого президентства ліквідував Путін.

До слова, на початку червня начальник штабу РДК Олександр з позивним «Фортуна» розповів, що в Білгородській області збройні сили РФ нарощують спротив операції «Російського добровольчого корпусу», який воює з путінським режимом у Росії. Він заявляв, шо російська армія не контролює районний центр Шебекіна. 

Напередодні добровольці зайшли у передмістя Шебекіна на Білгородщині.

Крім того, легіон «Свобода Росії» показав бої з окупантами на Білгородщині.

Читайте також: Ситуація на Білгородщині: мешканці російського Шебекіно втікають із міста
Теги: росія втрати Білгород партизани

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Остання публічна поява Євгенія Пригожина у Ростові після заколоту
Чи можливий другий похід Пригожина на Москву?
26 червня, 14:53
На маршрут через Україну припадає майже 5% загального обсягу імпорту газу в Європу
Коли припиниться транзит російського газу через Україну? Міністр енергетики відповів
23 червня, 09:11
Шебекіно Бєлгородської області нібито потрапило під атаку БПЛА
Загорілось підприємство: В Шебекіно влада заявила про атаку дрона
25 червня, 00:17

Соціум

Влада Росії вперше визнала втрати через операції партизанів на Білгородщині
Влада Росії вперше визнала втрати через операції партизанів на Білгородщині
Катастрофа батискафа «Титан»: знайдені останки загиблих
Катастрофа батискафа «Титан»: знайдені останки загиблих
У Швеції чоловік обмотав беконом і спалив Коран перед мечеттю
У Швеції чоловік обмотав беконом і спалив Коран перед мечеттю
Поліція Косова затримала сина президента Сербії та змусила роздягнутися (відео)
Поліція Косова затримала сина президента Сербії та змусила роздягнутися (відео)
Фотографував військову техніку. У Словенії затримано росіянина
Фотографував військову техніку. У Словенії затримано росіянина
П’ять регіонів РФ проведуть онлайн-референдум, щоб вийти зі складу Росії
П’ять регіонів РФ проведуть онлайн-референдум, щоб вийти зі складу Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
«Это справедливо». Батько пілота, якого знищили «вагнерівці», підтримав і Пригожина, і Путіна
55K
Перейменування Запоріжжя. Мовний омбудсмен зробив жорстку заяву
36K
Безробіття у Києві: місто гостро потребує робочих рук (список професій)
26K
Ракетний удар по Краматорську: росіяни вбили двох 14-річних сестер (фото)
17K
Зеленський пропонує Раді змінити дати трьох свят
14K
Наказ військкомату з'явитися у 10-денний термін: чи є покарання для порушників

Новини

Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
Вчора, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
Вчора, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту