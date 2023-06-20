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РФ хоче «відродити» прикордонні війська через рейди російських добровольців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
РФ хоче «відродити» прикордонні війська через рейди російських добровольців
Прикордонні війська ліквідував Володимир Путін ще під час першого президентського терміну, передавши їх ФСБ
фото з відкритих джерел

Наразі прикордонна служба входить у ФСБ і «заробляє» на контрабанді та наркотрафіку

Після рейдів «українських диверсантів» до російського прикордоння в країні-агресорці вирішили «відродити» прикордонні війська, які ще на початку свого президентства ліквідував Путін. Про це повідомляє росЗМІ.

Наразі прикордонна служба входить у ФСБ і «заробляє» на контрабанді та наркотрафіку, а відбивати атаки явно нездатна. Це вже призвело до втечі мешканців російського прикордоння, яких Кремль фактично кинув напризволяще.

З весни 2023 року розв'язана Путіним злочинна війна проти України вже прийшла на територію РФ. Російський добровольчий корпус та легіон «Свобода Росії» стали здійснювати рейди до Бєлгородської області й навіть захопили прикордонний пункт «Грайворон». Наступною на черзі стала Брянщина.

Причому «диверсанти» (усі з російським громадянством) безперешкодно почали брати в полон російських військовослужбовців.

Зросла і кількість обстрілів російського прикордоння. За даними росЗМІ, у травні Бєлгородська область була обстріляна 130 разів, а на початку червня велика кількість мешканців залишила 40-тисячне місто Шебекіно.

Попри зусилля російської пропаганди представити такі обстріли як»терор російського населення», звичайно ж, це не так. З прикордоння окупанти запускають на Україну безпілотники Shaheed і ракети. Тому місця дислокації військовослужбовців країни-агресорки та озброєння є абсолютно законною ціллю.

Ситуація для Кремля принизлива: ті, хто погрожував «взяти Київ за три дні», в результаті не змогли забезпечити безпеку навіть власної території.

Істерика росіян через ситуацію, що склалася, вдарила бумерангом по Кремлю і показала неспроможність влади. Багатьом стало зрозуміло: розпочався розвал державності.

Ще однією больовою точкою для росіян стало те, що до охорони кордону почали залучати зелених строковиків, які не мають жодного досвіду – хоча раніше заперечували таку можливість. Також усі побачили, що ФСБ, у чиїй зоні відповідальності якраз і перебуває кордон, може його контролювати хіба що у мирний час. Але оскільки в Росії законодавчо так звана «СВО», а не війна, то залучати армію начебто і не можна.

Щоб трохи знизити градус напруженості, до Бєлгородської області відправили кадировців – батальйон «Ахмат. Захід». Після провалів в Україні Tiktок-війська, як їх прозвали через пристрасть до запису постановних роликів, зраділи можливості відсидітися в Росії. І, очевидно, в серйозні ситуації встрявати вони точно не мають наміру.

Нездатність кадировців тримати кордон – навіть від точкового проникнення ДРГ – у Росії розуміють, тому й було прийнято рішення відтворити прикордонні війська.

Про це «знакове» рішення заявив член комітету Держдуми РФ з оборони генерал-лейтенант Андрій Гурульов.

«Нині вкрай актуально – це військовий спосіб охорони державного кордону. Рішення ухвалено», – заявив депутат.

Причому він не уточнив, чи буде виведено прикордонників зі складу ФСБ.

Цікавий факт: прикордонні війська ліквідував Володимир Путін ще під час першого президентського терміну, передавши їх ФСБ і тим самим посиливши рідну для нього спецслужбу. Вона різко наростила кількість оперативних співробітників, але займалася переважно транскордонною злочинністю та виловом незаконних мігрантів. А найголовніше – підім'яла під себе контрабанду та наркотрафік.

Тому, якщо зараз ФСБ відсунуто на другий план – це втрата величезного «ринку» та грошей.

Є ще один «нюанс». Завданням прикордонних військ буде боротьба з озброєним противником: як мінімум – із загонами «диверсантів», як максимум – протидія «вторгненню українських військ». Відповідно на озброєнні російських прикордонних військ може бути найрізноманітніша техніка, артилерія, міномети та інше. А це ще один масштабний напрямок для «розпилу». Причому це добре розуміють самі росіяни та пишуть про це в соціальних мережах.

«Це означає, що буде великий розпил. За тієї корупційної системи в освоєнні бюджетних грошей на сьогодні нічого іншого бути не може. Треба вносити пропозиції здійснення народного контролю у разі виділення таких величезних грошей з бюджету», – наївно пишуть вони.

Хоч як би там було, незабаром стане зрозуміло, як розвиватимуться події. А ось щодо безпосередньо створення прикордонних військ, то це – як водиться в Росії – справа не швидка.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму російські загарбники розмістили береговий мобільний комплекс із протикорабельною ракетою Х-35 «Бал».

До слова, українські прикордонники продовжують тролити колег із Білорусі, яка допомагає Росії у її війні проти нашої країни. Один із захисників зізнався, що одного разу сусідів «атакували» дрони з картоплею. 

 

Теги: росія прикордонники ФСБ

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