РФ хоче «відродити» прикордонні війська через рейди російських добровольців

Прикордонні війська ліквідував Володимир Путін ще під час першого президентського терміну, передавши їх ФСБ

Наразі прикордонна служба входить у ФСБ і «заробляє» на контрабанді та наркотрафіку

Після рейдів «українських диверсантів» до російського прикордоння в країні-агресорці вирішили «відродити» прикордонні війська, які ще на початку свого президентства ліквідував Путін. Про це повідомляє росЗМІ.

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Наразі прикордонна служба входить у ФСБ і «заробляє» на контрабанді та наркотрафіку, а відбивати атаки явно нездатна. Це вже призвело до втечі мешканців російського прикордоння, яких Кремль фактично кинув напризволяще.

З весни 2023 року розв'язана Путіним злочинна війна проти України вже прийшла на територію РФ. Російський добровольчий корпус та легіон «Свобода Росії» стали здійснювати рейди до Бєлгородської області й навіть захопили прикордонний пункт «Грайворон». Наступною на черзі стала Брянщина.

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Причому «диверсанти» (усі з російським громадянством) безперешкодно почали брати в полон російських військовослужбовців.

Зросла і кількість обстрілів російського прикордоння. За даними росЗМІ, у травні Бєлгородська область була обстріляна 130 разів, а на початку червня велика кількість мешканців залишила 40-тисячне місто Шебекіно.

Попри зусилля російської пропаганди представити такі обстріли як»терор російського населення», звичайно ж, це не так. З прикордоння окупанти запускають на Україну безпілотники Shaheed і ракети. Тому місця дислокації військовослужбовців країни-агресорки та озброєння є абсолютно законною ціллю.

Ситуація для Кремля принизлива: ті, хто погрожував «взяти Київ за три дні», в результаті не змогли забезпечити безпеку навіть власної території.

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Істерика росіян через ситуацію, що склалася, вдарила бумерангом по Кремлю і показала неспроможність влади. Багатьом стало зрозуміло: розпочався розвал державності.

Ще однією больовою точкою для росіян стало те, що до охорони кордону почали залучати зелених строковиків, які не мають жодного досвіду – хоча раніше заперечували таку можливість. Також усі побачили, що ФСБ, у чиїй зоні відповідальності якраз і перебуває кордон, може його контролювати хіба що у мирний час. Але оскільки в Росії законодавчо так звана «СВО», а не війна, то залучати армію начебто і не можна.

Щоб трохи знизити градус напруженості, до Бєлгородської області відправили кадировців – батальйон «Ахмат. Захід». Після провалів в Україні Tiktок-війська, як їх прозвали через пристрасть до запису постановних роликів, зраділи можливості відсидітися в Росії. І, очевидно, в серйозні ситуації встрявати вони точно не мають наміру.

Нездатність кадировців тримати кордон – навіть від точкового проникнення ДРГ – у Росії розуміють, тому й було прийнято рішення відтворити прикордонні війська.

Про це «знакове» рішення заявив член комітету Держдуми РФ з оборони генерал-лейтенант Андрій Гурульов.

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«Нині вкрай актуально – це військовий спосіб охорони державного кордону. Рішення ухвалено», – заявив депутат.

Причому він не уточнив, чи буде виведено прикордонників зі складу ФСБ.

Цікавий факт: прикордонні війська ліквідував Володимир Путін ще під час першого президентського терміну, передавши їх ФСБ і тим самим посиливши рідну для нього спецслужбу. Вона різко наростила кількість оперативних співробітників, але займалася переважно транскордонною злочинністю та виловом незаконних мігрантів. А найголовніше – підім'яла під себе контрабанду та наркотрафік.

Тому, якщо зараз ФСБ відсунуто на другий план – це втрата величезного «ринку» та грошей.

Є ще один «нюанс». Завданням прикордонних військ буде боротьба з озброєним противником: як мінімум – із загонами «диверсантів», як максимум – протидія «вторгненню українських військ». Відповідно на озброєнні російських прикордонних військ може бути найрізноманітніша техніка, артилерія, міномети та інше. А це ще один масштабний напрямок для «розпилу». Причому це добре розуміють самі росіяни та пишуть про це в соціальних мережах.

«Це означає, що буде великий розпил. За тієї корупційної системи в освоєнні бюджетних грошей на сьогодні нічого іншого бути не може. Треба вносити пропозиції здійснення народного контролю у разі виділення таких величезних грошей з бюджету», – наївно пишуть вони.

Хоч як би там було, незабаром стане зрозуміло, як розвиватимуться події. А ось щодо безпосередньо створення прикордонних військ, то це – як водиться в Росії – справа не швидка.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму російські загарбники розмістили береговий мобільний комплекс із протикорабельною ракетою Х-35 «Бал».

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До слова, українські прикордонники продовжують тролити колег із Білорусі, яка допомагає Росії у її війні проти нашої країни. Один із захисників зізнався, що одного разу сусідів «атакували» дрони з картоплею.