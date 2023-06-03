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Що відбувається в Шебекіно: начальник штабу РДК розповів про ситуацію на Білгородщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Що відбувається в Шебекіно: начальник штабу РДК розповів про ситуацію на Білгородщині
«Російський добровольчий корпус» продовжує операцію в Шебекіно
фото з відкритих джерел

Російська армія кидає в бій бронетехніку, застосовує авіацію, нарощуючи свої атаки

У Білгородській області збройні сили РФ нарощують спротив операції «Російського добровольчого корпусу», який воює з путінським режимом у Росії. Як повідомив начальник штабу РДК Олександр з позивним «Фортуна», російська армія не контролює районний центр Шебекіно. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

За його словами, операція російських добровольців триває в Шебекіно та передмістях цього райцентру Білгородської області.

«Інтенсивність опору наростає поступово. Ми цього й добиваємось, за великим рахунком. Наше завдання – витягнути резерви, які стоять, у тому числі з фронту», – розповів «Фортуна».

Він зауважив, що російська армія кидає в бій бронетехніку, застосовує авіацію, нарощуючи свої атаки. При цьому на території РФ російські солдати діють так само, як і в окупованих областях України, не зважаючи на цивільне населення.

«Російська армія собі не зраджує. Населення прикордонних територій їх абсолютно не турбує. На сьогоднішній день Шебекіно ними не контролюється. Люди масово виїжджають, їм дають коридор, але вони не забезпечують безпеку цих коридорів. Містом орудують мародери, відбувається хаос. Селища та села, які знаходяться безпосередньо на кордоні, обстрілюються за допомогою авіації та артилерії, бронетехніки армії ЗС РФ. Вони діють як завжди, жодних сюрпризів немає. На населення їм абсолютно начхати», – розповів Олександр “Фортуна.

Начальник штабу РДК зауважив, що мешканцям території Білгородської області, де зараз тривають бойові дії, добровольці готові посприяти з наданням притулку на більш безпечній українській території.

«Охочі можуть безпосередньо звернутися до бійців РДК або легіону («Свобода Росії»). Ми моніторимо офіційні канали та пабліки, можна нам написати, ми забезпечуватимемо перевезення людей. Поки така можливість зберігається, кількість людей велика. Якщо звертаються до нас, ми гарантуємо безпеку», – запевнив Олександр «Фортуна».

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Теги: спротив відео перевезення населення добровольці армія Свобода

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