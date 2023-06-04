Добровольці зайшли у передмістя Шебекіно на Білгородщині (відео)

Операція по звільненню Білгородщини триває: штурмові групи просуваються все далі

«Російський добровольчий корпус» і Легіон «Свобода Росії» заявили, що заходять до передмістя Шебекіна Білгородської області РФ. Про це повідомляється в Telegram-каналах РДК та ЛСР.

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«Передова штурмова група РДК та ЛСР заходить із боями до передмістя Шебекіно. Ми повертаємося додому», – йдеться у повідомленнях.

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Варто зазначити, місто Шебекіно належить до Слобідської України, приєднаної до РРФСР у 1920-х роках. Крім того, у Білгородській області й досі розмовляють українською

До слова, бійці «Свободи Росії» пропонують жителям Білгородщини евакуацію в Україну.

Зауважимо, «Російський добровольчий корпус» продовжує операцію в Шебекіно: начальник штабу РДК розповів про ситуацію на Білгородщині.

Напередодні легіон «Свобода Росії» показав бої з окупантами на Білгородщині (відео).

Зауважимо, губернатор Білгородської області РФ заявив, що в ніч проти 4 червня в регіоні знову було «неспокійно»: влада закликає мешканців прикордоння евакуюватися.