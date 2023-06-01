Ситуація на Білгородщині: мешканці російського Шебекіно втікають із міста (оновлено)

Наразі Шебекіно закрито на в'їзд. Губернатор раніше заявив, що організовано вивозити всіх почнуть після того, як закінчиться обстріл

Місцеві мешканці масово залишають Шебекіно на Білгородщині (Росія). Про це свідчать сотні повідомлень щодо евакуації у чатах міста: люди домовляються між собою про можливість виїзду з міста, шукають попутників, вільні машини та діляться інформацією про прильоти та пошкодження.

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Місцеві просять земляків на автомобілях забрати їх чи їхніх родичів із міста. Виїхати поки що виходить не у всіх.

Організованої евакуації у місті немає, координація йде через місцеві Telegram-канали та чати. Губернатор В'ячеслав Гладков раніше заявив, що організовано вивозити всіх почнуть після того, як закінчиться обстріл.

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Російські пропагандистські видання повідомлюять, що президент РФ Володимир Путін у зв'язку із ситуацією навколо Шебекіно постійно отримує доповіді від міноборони, прикордонної служби, ФСБ, МНС та від регіональної влади.

Наразі Шебекіно закрито на в'їзд. Через небезпеку повторних атак люди не виходять надвір.

Більшість намагається виїхати на своїх машинах, якщо їх немає, то домовляються з тими, хто має вільні місця.

«Місто порожнє, людей у місто не пускають. Більшість хочуть евакуюватись, але не всі можуть виїхати. Люди не працюють. Видно дим, щось горить, пахне горілим. Сильно обстріляли місто вчора та сьогодні вночі», – описують ситуацію місцеві.

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Зранку очільник Білгородщини повідомив, що місто Шебекіно знаходиться під безперервним вогнем, усю ніч центр і околиці нібито обстрілювали з «Градів».

Місцева влада підтвердила влучання в дах однієї з адміністративних будівель, а також приліт у приватний житловий будинок. Крім того, Гладков заявив про численні пошкодження вікон та балконів у приватних та багатоквартирних будинках, є пробиті від снарядів стіни.

Також губернатор спростував фейк про точки збору для термінової евакуації мешканців. На даний момент масово збирати людей у конкретній точці неможливо та небезпечно.

«Звісно, життя мирних жителів, населення під загрозою. Насамперед, у Шебекіно та в навколишніх селах. Адміністрація районів та міст зараз займається вивезенням людей. Під обстрілом робити це, звісно, не можна. Потрібно чекати на закінчення прильотів, вибухів, ризиків бути пораненим або загиблим від снарядів ЗСУ», – заявив глава Білгородської області.

Напередодні «РДК» та легіон «Свобода Росії» оголосили про початок другої фази «звільнення» Білгородщини.

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Гладков стверджує, що на території області немає українських військових, атаку стримує армія, прикордонники, ФСБ та росгвардія.

«Якщо є потреба у терміновій евакуації, ми захищену техніку підженемо до ваших будинків. Не публікуємо місця збору, бо вони можуть бути метою для тих людей, які зараз стріляють у мирних жителів, дітей. Щойно стане спокійно, продовжимо вивіз людей. Усі пункти тимчасового розміщення готові. Сьогодні 200 осіб (сім'ї, діти мами, бабусі) до Пензи. У суботу – 600 осіб у Калугу та Ярославль», – повідомив губернатор.

Російські пропагандистські видання заявили, що президент РФ Володимир Путін у зв'язку із ситуацією навколо Шебекіно постійно отримує доповіді від міноборони, прикордонної служби, ФСБ, МНС та від регіональної влади.

Варто зазначити, місто Шебекіно належить до Слобідської України, приєднаної до РРФСР у 1920-х роках. Крім того, у Білгородській області й досі розмовляють українською

Як відомо, ситуація у місті Шебекіно Білгородської області РФ, по якому вночі нібито було завдано масованого удару, погіршується.

Раніше повідомлялося, що Шебекіно потрапило під обстріл. Унаслідок цього є постраждала, пошкоджено житлові будинки.

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Наслідки нібито обстрілу російського міста Шебекіно Бєлгородської області фото: Baza

Нагадаємо, 22 травня, бійці «Російського добровольчого корпусу» й легіону «Свобода Росії» заявили про початок операції у прикордонних районах Білгородської області. Місцева влада пізніше оголосила режим контртерористичної операції, однак вже на наступний день скасувала його, попри те, що солдати не вийшли з території регіону.

Зауважимо, загальноросійське державне медіа приховує ситуацію на Бєлгородщині (фотофакт). Пропагандисти країни-агресорки приховують обстріли Білгородської області – у них досі «спецоперація йде за планом». Загальноросійський державний пропагандистький «Перший канал» у своєму пабліку у соцмережах видаляє питання щодо ситуації у місті Шебекіно Білгородської області РФ, яке на вихідних кілька разів зазнало обстрілів. Проте росіяни не забувають погрожувати українцям: одіозний губернатор Білгородщини Гладков закликав окупувати Харків.

До слова, місто на Білгородщині залишилося нескореним для гостей Скабєєвої. У пропагандистів країни-агресорки почав заплітатися язик: вони не змогли правильно вимовити назву міста Шебекіно – «Шемякіно» чи «Шмекіно»: російські пропагандисти вкотре зганьбилися (відео).