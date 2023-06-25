Загорілось підприємство: В Шебекіно влада заявила про атаку дрона

Пожежні розрахунки вже прибули на місце ліквідації наслідків

В Шебекіно Білгородської області РФ сталася пожежа на промисловому підприємстві. Влада заявила про атаку дрона. Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

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За його словами, з БПЛА було скинуто вибуховий пристрій, що спричинило «невелику пожежу».

«Постраждалих нема. Пожежні розрахунки вже прибули на місце ліквідації наслідків», - написав Гладков.

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Раніше повідомлялося, що 19 червня місто Валуйки Білгородської області РФ сьогодні вранці прокинулося від інтенсивних обстрілів. Від обстрілу пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків і чотири приватні домоволодіння: вибиті вікна та посічені фасади. В одному з домоволодінь горіла господарська споруда.

Вночі 17 червня в центрі російського Білгорода загорівся дах багатоповерхового житлового будинку. Його мешканців евакуйовано.

Раніше у Білгородській області РФ сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Причиною нібито був скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.