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Загорілось підприємство: В Шебекіно влада заявила про атаку дрона

Діана Гасюк
glavcom.ua
Загорілось підприємство: В Шебекіно влада заявила про атаку дрона
Шебекіно Бєлгородської області нібито потрапило під атаку БПЛА
фото з відкритих джерел

Пожежні розрахунки вже прибули на місце ліквідації наслідків

В Шебекіно Білгородської області РФ сталася пожежа на промисловому підприємстві. Влада заявила про атаку дрона. Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, з БПЛА було скинуто вибуховий пристрій, що спричинило «невелику пожежу».

«Постраждалих нема. Пожежні розрахунки вже прибули на місце ліквідації наслідків», - написав Гладков.

Раніше повідомлялося, що 19 червня місто Валуйки Білгородської області РФ сьогодні вранці прокинулося від інтенсивних обстрілів. Від обстрілу пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків і чотири приватні домоволодіння: вибиті вікна та посічені фасади. В одному з домоволодінь горіла господарська споруда.

Вночі 17 червня в центрі російського Білгорода загорівся дах багатоповерхового житлового будинку. Його мешканців евакуйовано. 

Раніше у Білгородській області РФ сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Причиною нібито був скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.

Теги: пожежа місто влада Білгород

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