Загорілось підприємство: В Шебекіно влада заявила про атаку дрона
Пожежні розрахунки вже прибули на місце ліквідації наслідків
В Шебекіно Білгородської області РФ сталася пожежа на промисловому підприємстві. Влада заявила про атаку дрона. Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.
За його словами, з БПЛА було скинуто вибуховий пристрій, що спричинило «невелику пожежу».
«Постраждалих нема. Пожежні розрахунки вже прибули на місце ліквідації наслідків», - написав Гладков.
Раніше повідомлялося, що 19 червня місто Валуйки Білгородської області РФ сьогодні вранці прокинулося від інтенсивних обстрілів. Від обстрілу пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків і чотири приватні домоволодіння: вибиті вікна та посічені фасади. В одному з домоволодінь горіла господарська споруда.
Вночі 17 червня в центрі російського Білгорода загорівся дах багатоповерхового житлового будинку. Його мешканців евакуйовано.
Раніше у Білгородській області РФ сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Причиною нібито був скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.
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