Коли припиниться транзит російського газу через Україну? Міністр енергетики відповів

На маршрут через Україну припадає майже 5% загального обсягу імпорту газу в Європу

У травні Австрія імпортувала приблизно 50% російського газу через Україну, Словаччина – 95%

Транзит російського газу через Україну може припинитися наступного року. Систему вже готують до скорочення постачань. Про це розповів міністр енергетики Герман Глущенко в інтерв'ю Financial Times.

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Угода щодо транзиту російського газу чинна до кінця 2024 року. Герман Галущенко не уявляє, як на двосторонній основі може бути переглянута угода з Росією після торішнього вторгнення.

Міністр заявив, що в Україні готують газотранспортну систему до скорочення постачання. Він припустив, що європейські політики можуть захотіти переглянути контракт та виступити посередниками у перемовинах як у 2019 році, але аналітики кажуть, що це малоймовірно.

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Рішення Москви скоротити постачання газу до Європи минулого року спровокувало енергетичну кризу, розпаливши інфляцію і підвищивши вартість життя на всьому континенті. Але в той час як кілька маршрутів було перекрито, український газопровід є одним з двох, які продовжують постачати газ, хоча і в зменшених обсягах.

На маршрут через Україну припадає майже 5% загального обсягу імпорту газу в Європу. У травні Австрія імпортувала приблизно 50% російського газу через Україну, Словаччина – 95%. Після зупинки транзиту через Україну, єдиним газопроводом з росії до Європи залишиться «Турецький потік». У травні на нього припадало трохи менше ніж 3% європейського імпорту газу.

Міністр енергетики зауважив, що Європа буде відносно готова до подальшого зниження постачання, оскільки їй вже доводилося адаптуватися до подібних скорочень у минулому шляхом зменшення попиту та пошуку альтернативних джерел імпорту, таких як скраплений природний газ.

«Але це перше визнання з боку Києва, що контракт, ймовірно, буде розірвано наприкінці наступного року», – підкреслює FT.

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Хоча Галущенко припустив, що європейські політики можуть захотіти переглянути контракт – як це сталося у 2019 році, коли делегація ЄС виступила посередником на тристоронніх переговорах з Росією та Україною, – аналітики кажуть, що це малоймовірно, зважаючи на складні перспективи проведення переговорів з Москвою.

Європейська комісія відмовилася коментувати, чи намагатиметься вона ініціювати переговори з Росією щодо продовження контракту.

Як відомо, Росія намагається повернутися до газового шантажу України. Чиновники країни-агресорки почали неочікувано «дбати» про енергетичну безпеку Європи – Росія кардинально змінила риторику щодо угоди на транзит газу через Україну. Водночас Австрія вже заявила, що не очікує на подовження транзитного контракту між «Нафтогазом» і «Газпромом» після 2024 року.