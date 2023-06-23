Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Коли припиниться транзит російського газу через Україну? Міністр енергетики відповів

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Коли припиниться транзит російського газу через Україну? Міністр енергетики відповів
На маршрут через Україну припадає майже 5% загального обсягу імпорту газу в Європу
фото з відкритих джерел

У травні Австрія імпортувала приблизно 50% російського газу через Україну, Словаччина – 95%

Транзит російського газу через Україну може припинитися наступного року. Систему вже готують до скорочення постачань. Про це розповів міністр енергетики Герман Глущенко в інтерв'ю Financial Times.

Угода щодо транзиту російського газу чинна до кінця 2024 року. Герман Галущенко не уявляє, як на двосторонній основі може бути переглянута угода з Росією після торішнього вторгнення.

Міністр заявив, що в Україні готують газотранспортну систему до скорочення постачання. Він припустив, що європейські політики можуть захотіти переглянути контракт та виступити посередниками у перемовинах як у 2019 році, але аналітики кажуть, що це малоймовірно.

Рішення Москви скоротити постачання газу до Європи минулого року спровокувало енергетичну кризу, розпаливши інфляцію і підвищивши вартість життя на всьому континенті. Але в той час як кілька маршрутів було перекрито, український газопровід є одним з двох, які продовжують постачати газ, хоча і в зменшених обсягах.

На маршрут через Україну припадає майже 5% загального обсягу імпорту газу в Європу. У травні Австрія імпортувала приблизно 50% російського газу через Україну, Словаччина – 95%. Після зупинки транзиту через Україну, єдиним газопроводом з росії до Європи залишиться «Турецький потік». У травні на нього припадало трохи менше ніж 3% європейського імпорту газу.

Міністр енергетики зауважив, що Європа буде відносно готова до подальшого зниження постачання, оскільки їй вже доводилося адаптуватися до подібних скорочень у минулому шляхом зменшення попиту та пошуку альтернативних джерел імпорту, таких як скраплений природний газ.

«Але це перше визнання з боку Києва, що контракт, ймовірно, буде розірвано наприкінці наступного року», – підкреслює FT.

Хоча Галущенко припустив, що європейські політики можуть захотіти переглянути контракт – як це сталося у 2019 році, коли делегація ЄС виступила посередником на тристоронніх переговорах з Росією та Україною, – аналітики кажуть, що це малоймовірно, зважаючи на складні перспективи проведення переговорів з Москвою.

Європейська комісія відмовилася коментувати, чи намагатиметься вона ініціювати переговори з Росією щодо продовження контракту.

Як відомо, Росія намагається повернутися до газового шантажу України. Чиновники країни-агресорки почали неочікувано «дбати» про енергетичну безпеку Європи – Росія кардинально змінила риторику щодо угоди на транзит газу через Україну. Водночас Австрія вже заявила, що не очікує на подовження транзитного контракту між «Нафтогазом» і «Газпромом» після 2024 року. 

Читайте також: ЄС вигадав, як використати українські газові сховища – Bloomberg
Теги: росія газ Європа транзит Турецький потік Герман Галущенко переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Кремлівська пропаганда цілком незалежна від реальності, і жодні наші дії їй не «допомагають»»
Усе російське зараз слід відправити на карантин – так, і Цоя теж
6 червня, 07:50
У одному з суден пошкоджено ємність із майже 140 тоннами бензину
У Росії зіткнулися два танкери: у річку витікає бензин (відео)
13 червня, 08:26
Володимир Зеленський: «Путін лише хоче захопити Україну війною і знищити українську державність»
Зеленський повідомив, чи готовий до зустрічі з Путіним
30 травня, 13:15
Наслідки вибухів у Білгородській області
«Це тільки початок»: Данілов прокоментував «бавовну» на Білгородщині
2 червня, 08:08
Ракети на Київщині, обстріл Марганецької громади: ситуація в регіонах
Ракети на Київщині, обстріл Марганецької громади: ситуація в регіонах
1 червня, 10:21
Поляки допомагають росіянам проводити операцію на Білгородщині, але територію України при цьому не покидають
Польські добровольці заявили про участь в операції на Білгородщині
4 червня, 15:56
Безсмертний: «Треба «злодію дати по голові»
Безсмертний: Війна в Україні не може бути заморожена
10 червня, 11:17
В окупаційних військах внаслідок підриву ГЕС є травмовані, загиблі та зниклі безвісті
Підрив Каховської ГЕС вдарив по окупантах: Генштаб назвав втрати РФ
8 червня, 07:12
На місці інциденту медики оглядають 12 постраждалих
У Росії прогримів вибух на пороховому заводі. Є загиблі
20 червня, 15:39

Економіка

Коли припиниться транзит російського газу через Україну? Міністр енергетики відповів
Коли припиниться транзит російського газу через Україну? Міністр енергетики відповів
Турецька ліра досягла свого історичного мінімуму
Турецька ліра досягла свого історичного мінімуму
Поляки будують нову трасу до кордону з Україною: подробиці
Поляки будують нову трасу до кордону з Україною: подробиці
Пентагон перевірив суму військової допомоги Україні і знайшов велику помилку 
Пентагон перевірив суму військової допомоги Україні і знайшов велику помилку 
Світовий банк надасть ще $500 млн для України: на що підуть кошти
Світовий банк надасть ще $500 млн для України: на що підуть кошти
Імпорт російської нафти в Індію досяг рекордного рівня – ЗМІ
Імпорт російської нафти в Індію досяг рекордного рівня – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка»: члени екіпажу вважаються загиблими
47K
На зниклому батискафі поблизу «Титаніка» закінчився кисень – ЗМІ
38K
Кім зробив заяву щодо його призначення головою КМВА
24K
«Ми побачили рівень підготовки білорусів, коли вони намагалися збити український дрон»
16K
«Товста смердючка». Мер Дніпра та керівник лікарні полаялися в соцмережі
12K
«Далі буде». Розвідка прокоментувала удар по Чонгарському мосту

Новини

Противник намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Знайдено уламки батискафа «Титан», ракетна атака ворога: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 23 червня
Сьогодні, 06:22
Аналітики ISW прогнозують посилення ударів ЗСУ по маршрутах логістики росіян на півдні
Сьогодні, 05:02
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 03:45
23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту