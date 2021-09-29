Влада Швеції зняла більшість карантинних обмежень для вакцинованих

Агентство охорони здоров'я порадило роботодавцям впроваджувати повернення до офісів поступово

Швеція зняла більшість карантинних обмежень з 29 вересня. Про це повідомляє The Local.

Обмеження тепер не поширюються на бари та ресторани. Раніше гості могли тримати відстань не менше метра до інших груп гостей. Не дозволялися групи більше восьми осіб у приміщенні.

Скасовуються обмеження щодо проведення заходів. Раніше на закритих заходах дозволялося не більше 300 учасників, а на відкритих – не більше 3 тис. відвідувачів.

Інші обмеження включали максимум 50 осіб на приватні заходи в орендованих приміщеннях. Тепер ці обмеження скасовані та можна проводити концерти, футбольні матчі та інші заходи.

Також скасовується більшість рекомендацій для населення, в тому числі щодо можливості працювати з дому і дотримуватися дистанції.

Агентство охорони здоров'я порадило роботодавцям впроваджувати повернення до офісів поступово. Проте, якщо у працівника є симптоми, він повинен працювати вдома.

Також нещеплені повинні триматися на відстані від людей, що не входять до їхнього найближчого оточення. Влада заявляла, що це означає, що нещеплені дорослі тепер повинні уникати ресторанів, нічних клубів і масових заходів.

Раніше головний епідеміолог Швеції закликав змиритися із поширенням Covid-19.

До слова, Таїланд відкриється для вакцинованих туристів у листопаді.

Минулого тижня у Нідерландах мітингували проти введення обов’язкових Covid-сертифікатів.